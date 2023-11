He kano kano a Moderna?

I te whakataetae ki te mate urutaru COVID-19, he maha nga kamupene rongoa i hanga kano kano hei patu i te mate. Ko tetahi o aua kano kano ko Moderna, kua tino arohia na te nui o nga reiti whaihua. Heoi ano, he rangipoauau e pa ana mena he kano kano kano a Moderna. Ka rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama i nga korero pono.

He aha te kano kano bivalent?

Ko te kano kano kano kano he momo kano kano e whakamarumaru ana ki nga riaka rereke e rua, momo momo ranei o tetahi huaketo, huakita ranei. Kei roto i nga antigens mai i nga riaka rereke e rua, i nga momo momo ranei, ka taea e te punaha mate te whakawhanake i te mate ki nga mea e rua. Ka whakamahia tenei huarahi ina he maha nga riaka, momo momo tukumate ranei.

He kano kano kano a Moderna?

Kao, ehara a Moderna i te kano kano rua. He kano kano monovalent, ko te tikanga he whakamarumaru ki te riaka kotahi, momo mate ranei. Ko te kano kano COVID-19 a Moderna, e kiia ana ko te mRNA-1273, he mea hanga motuhake ki te aro ki te pūmua spike e kitea ana i runga i te mata o te huaketo SARS-CoV-2, e puta ai te COVID-19. Ma te aro ki tenei pūmua, ka whakaihiihi te kano kano i te punaha mate ki te whakaputa i te urupare mate me te whakawhanake i te mate mate ki te huaketo.

He aha i kore ai a Moderna e rua?

Ko te whakatau ki te whakawhanake i tetahi kano kano monovalent, penei i a Moderna, i ahu mai i runga i te riu nui o te huaketo e rere ana i te wa o tona whanaketanga. Ko te pūmua koikoi o te huaketo SARS-CoV-2 e tino tiakina ana puta noa i nga riipene rereke, ka waiho hei kaupapa pai mo te whanaketanga kano kano. Ma te aro ki te riipene kotahi, ka taea e Moderna te whakamaarama i tana mahi rangahau me te whanaketanga, i te mutunga ka arahi ki te hanga tere o te kano kano whai hua.

Opaniraa

Hei whakamutunga, ko te kano kano COVID-19 a Moderna ehara i te kano kano rua. He kano kano monovalent e aro atu ana ki te pūmua koikoi o te huaketo SARS-CoV-2. Ahakoa he painga nga kano kano kano i roto i etahi ahuatanga, kua angitu te huarahi a Moderna ki te whakarato whakamarumaru ki te riu nui o te huaketo. I te wa e haere tonu ana te whawhai ki te COVID-19, he mea nui kia noho mohio mo nga momo kano kano e waatea ana me o raatau ahuatanga motuhake.

FAQ:

P: He aha te rereketanga i waenga i te kano kano rua me te monovalent?

A: Ko te kano kano kano kano he whakamarumaru ki nga momo riaka rereke e rua, momo huakita ranei, i te kano kano monovalent ka aro ki tetahi riaka, momo momo ranei.

P: He aha a Moderna i whiriwhiri ai ki te hanga kano kano monovalent?

A: I aro a Moderna ki te kano kano monovalent na te mea ko te pūmua koikoi o te huaketo SARS-CoV-2 e tino tiakina ana puta noa i nga momo riaka, na te mea he kaupapa pai mo te whanaketanga kano kano.

P: He painga ano mo nga kano kano rua?

A: Ka taea e nga kano kano bivalent te whakamarumaru mai i nga riaka maha, i nga momo tukumate ranei, ka whai hua i nga ahuatanga e kaha ana nga momo riaka.

P: Kei te whakamarumaru te kano kano monovalent a Moderna ki nga taumahatanga katoa o te huaketo?

A: Ahakoa e aro nui ana te kano kano a Moderna ki te riaka nui o te huaketo, kua kitea te kaha ki nga momo riaka, tae atu ki nga momo rereke ka puta ake. Heoi ano, kei te whakahaerehia he rangahau hei aro turuki i te whai huatanga o te kano kano ki nga riaka hou.