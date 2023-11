He taonga nui ake a Mcdonalds i a Walmart?

By

He taonga nui ake a McDonald i a Walmart?

I roto i te ao hokohoko me te kai tere, e rua nga pehemoth ka tu mai: McDonald's me Walmart. Ko nga kamupene e rua kua noho hei ingoa mo te whare, engari mo te kaha o te putea, ko wai ka eke ki runga? Kia ata titiro tatou ki nga nama ka kite mena ka taea e tatou te whakatau ko wai o enei roroa te tino taonga.

Te Pakanga Putea

Ko McDonald's, te mekameka kai nohopuku rongonui, e whakanui ana i te noho whakamīharo ki te ao me nga wharekai 38,000 neke atu i te 100 whenua. I tetahi atu taha, ko Walmart, te toa nui rawa atu o te ao, neke atu i te 11,000 nga toa i roto i nga whenua 27. Na te nui o nga whatunga, ehara i te mea miharo he nui nga hua o enei kamupene.

Mo nga moni whiwhi, kua mau tonu a Walmart i te waahi o runga. I te tau putea 2020, i kii a Walmart he $524 piriona nga moni whiwhi, na te mea ko ia te kamupene nui rawa atu o te ao ma te whiwhi moni. Ko McDonald's, ahakoa he mea whakamihi tonu, he iti ake nga moni whiwhi mo te $21 piriona i te tau kotahi.

Heoi, mo te whai hua, ko McDonald's te kaiarahi. I te tau 2020, i kii a McDonald's he moni whiwhi moni $4.73 piriona, ko te moni whiwhi a Walmart he $14.88 piriona. E tohu ana tenei he pai ake a McDonald's ki te huri i ana moni whiwhi hua.

FAQ

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhi e pa ana ki te tapeke moni ka riro i te kamupene mai i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei.

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhinga moni, e mohiotia ana ko te hua, te hua kupenga ranei, ko te nui o nga moni kua mahue i te kamupene i muri i te tangohanga o nga whakapaunga katoa mai i ana moni whiwhi.

Q: Ka whakatauhia e te moni te moni a te kamupene?

A: Ko nga moni whiwhi he tohu nui mo te mahi putea a te kamupene, engari kaore i te whakatau tika i ona rawa. Ko te whai hua me etahi atu mea ka whai waahi nui.

Q: Ko tehea kamupene he nui ake te whakapaipai o te maakete?

A: I tenei wa, he nui ake te maakete o Walmart i to McDonald's. Ko te utu nui o te maakete te uara katoa o nga hea o te kamupene i te maakete kararehe.

I te Whakamutunga

Ahakoa he nui ake a Walmart i a McDonald's i runga i nga moni whiwhi, ka kitea he pai ake a McDonald's. Ko nga kamupene e rua he kaitakaro kaha ki o raatau umanga, engari ka tae mai ki te whakatau i te hunga whai rawa, ko te mutunga ka whakawhirinaki ki te metric i whakamahia. Ahakoa, e marama ana kua tutuki i a McDonald's raua ko Walmart te angitu o te putea.