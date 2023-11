No Walmart a Lowes?

I roto i te ao o nga toa hokohoko, he ngawari ki te pohehe mo nga kamupene kei a raatau. Ko tetahi patai ka puta ake ko Lowe's, te toa whakapaipai whare rongonui, na Walmart. Kia rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama i nga whakaaro pohehe.

Te Rangatiratanga:

Kao, ehara a Lowe's i a Walmart. Ko enei roroa hokohoko e rua he hinonga motuhake me o raatau ake hanganga mana. Ko Lowe's Companies, Inc., e mohiotia ana ko Lowe's, he kamupene hokohoko-a-iwi kua raarangi i te New York Stock Exchange. I tetahi atu taha, ko Walmart Inc., he kamupene hokohoko whanui, e whakahaere ana i tana ake mekameka toa hokohoko.

Mō Lowe's:

He toa rongonui a Lowe's o Amerika mo te whakapai ake i te kaainga me te toa taputapu e tuku ana i te tini o nga hua mo te hunga kaingākau DIY, nga rangatira o te kainga, me nga kaikirimana. I whakaturia i te tau 1946, kua piki a Lowe's hei toa tuarua mo te whakapai ake i nga whare i Amerika, me nga mano tini o nga toa puta noa i te motu. Ka aro te kamupene ki te whakarato i nga kaihoko ki nga hua kounga, ratonga motuhake, me nga tohutohu tohunga mo o raatau kaupapa whakapai ake i te kaainga.

Mō Walmart:

Ko Walmart, i hangaia i te tau 1962, te toa nui rawa atu o te ao. Ka whakahaerehia e ia he mekameka o nga maakete nui, nga toa utu utu, me nga toa toa i nga whenua rereke. E mohiotia ana a Walmart mo tana rautaki "utu iti o ia ra", e tuku ana i te tini o nga hua me nga utu utu. He nui te noho a te kamupene ki te United States, a, he kaitakaro nui ki te umanga hokohoko o te ao.

FAQ:

P: He hononga kei waenganui i a Lowe's me Walmart?

A: Ahakoa ko Lowe's raua ko Walmart he roroa hokohoko e rua, kaore he hononga tika, he hononga rangatira ranei i waenga i nga kamupene e rua.

Q: Ka kitea e au nga hua rite ki Lowe's me Walmart?

A: Ae, ka tukuna e Lowe's me Walmart nga momo hua whakapai kaainga, ahakoa he rereke nga whiringa hua me nga rautaki utu.

Q: Ko wai te kamupene nui ake, Lowe's Walmart ranei?

A: He tino nui ake a Walmart i a Lowe mo te moni whiwhi, te tatau toa, me te noho ki te ao.

Hei whakatau, he hinonga motuhake a Lowe's me Walmart me o raatau ake hanganga mana. Ahakoa e mahi ana nga kamupene e rua i roto i te umanga hokohoko, he rereke nga tauira pakihi me o raatau rautaki. Na, i te wa e whai ake nei ka whakamahere koe i tetahi kaupapa whakapai whare, ka mohio koe ki hea e anga atu ai – Lowe's mo o hiahia DIY me Walmart mo nga hua iti-iti o ia ra.