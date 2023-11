Kei te ora tonu a John T Walton?

I nga ra tata nei, kua puta nga korero e pa ana ki te mana o John T Walton, te tama a te kaiwhakarewa Walmart a Sam Walton. I ara ake nga whakaaro na te korenga o te ahua o te iwi me nga korero mo tona waahi. Heoi, he mea nui ki te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara me te whakawhirinaki ki nga puna pono hei whakatau i te pono.

Ko wai a John T Walton?

Ko John T Walton, i whanau i te Oketopa 8, 1946, he piriona piriona Amerika me te tangata aroha. Ko ia te tama a Sam Walton, te kaiwhakarewa o Walmart, a he nui tana mahi ki te tipu me te angitu o te toa toa. I noho a John Walton hei kaiwhakahaere mo te poari o Walmart, a, i mohiotia mo tana whai waahi ki nga momo mahi atawhai.

Te whakatika i nga korero

Ahakoa nga korero e rere ana, he mea nui kia mohio ko John T Walton i mate i te 27 o Hune, 2005, i roto i te aitua waka rererangi. I puta te aituā i te tukinga o tana waka rererangi whakamatautau i muri tata mai i te rere ki Wyoming. Ko nga korero mo tona matenga ohorere i ohorere te pakihi me nga hapori atawhai, ka waiho he korekore ki nga waahanga e rua.

Te tuku tuku iho me te aroha

Ko nga taonga tuku iho a John T Walton kei tua atu i ana takoha ki te umanga hokohoko. I whai kaha ia ki te mahi atawhai, e aro ana ki te whakatikatika i te matauranga me te tautoko i nga tini kaupapa atawhai. Na tana whakapau kaha ki te whakapai ake i te maatauranga i kitea e ia te Putea Karahipi Tamariki, e tuku karahipi ana ki nga whanau iti te moni.

Opaniraa

Hei whakamutunga, ko nga korero e pa ana ki te mana o John T Walton o naianei he koretake. I mate kino ia i te tau 2005, ka mahue mai he taonga nui i roto i nga pakihi me nga mahi atawhai. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika mai i nga puna pono hei karo i te horapa korero pohehe.

FAQ

Q: He aha te mahi atawhai?

A: Ko te Philanthropy e pa ana ki te mahi koha moni, rauemi, wa ranei hei awhina i etahi atu me te whakatairanga i te oranga o te hapori.

Q: He aha te waka rererangi whakamatautau?

A: Ko te waka rererangi whakamatautau he waka rererangi kaore ano kia tino whakamanahia e nga mana waka rererangi, ka whakamahia mo te rangahau, mo te whanaketanga, mo te whakamahi whaiaro ranei. Ko enei rererangi kei raro i nga ture rereke me nga here ka whakaritea ki nga rererangi arumoni whaimana.