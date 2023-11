He iti ake te hoko ki Sams, Walmart ranei?

He iti ake te hoko ki a Sam, ki Walmart ranei?

I roto i te ao hokohoko tahua, e rua nga kaitakaro nui e tu mai ana: Sam's Club me Walmart. He maha nga momo hua e rua i runga i nga utu whakataetae, engari ko wai te mea tino rangatira mo te utu? Kia rukuhia te whakataurite ka kitea.

I te wa e pa ana ki te utu, ka kiia ko Walmart te haerenga-ki te waahi mo nga utu toka-raro. Na te iti o nga utu o ia ra, me te maha o nga hokonga, kua hanga he ingoa rongonui mo te kowhiringa pai-putea. I tetahi atu taha, ko Sam's Club, he toa whare putunga mema-mema na Walmart, e mohiotia ana mo te tuku rahinga nui ki nga reeti whakaheke. Engari ka whakamaoritia tenei ki nga utu iti ake?

FAQ:

Q: He aha te toa whare putunga?

A: Ko te toa whare putunga he momo whare hokohoko e hoko hua ana i roto i nga rahinga nui i nga utu whakaheke. Ko enei toa e hiahia ana he utu mema hei uru atu ki a raatau tuku.

P: He pehea te mahi a Sam's Club?

A: Kei te mahi a Sam's Club i runga i tetahi tauira mema, ka utua e nga kaihoko he utu a-tau kia uru atu ai ki o raatau toa me te tango painga i o raatau utu rarawe.

Ahakoa he iti ake nga utu a Walmart mo nga taonga takitahi, he maha nga wa ka tukuna e Sam's Club nga utu pai ake ina hoko rahi. Mena he whanau nui koe, he pai ake ranei ki te hoko taonga mo etahi taonga, he mea nui te penapena mai i te hokonga nui atu i te Karapu o Sam. Heoi, he mea nui kia mahara ko te Sam's Club he utu mema, e taea ai te utu etahi o nga moni penapena.

Ko tetahi atu take hei whakaaro ko te momo momo hua e waatea ana. Kei te whakamanamana a Walmart i te tini o nga taonga, mai i nga toa ki te hikohiko, kakahu, me nga taonga o te whare. Ma tenei momo whiringa ka taea e nga kaihoko te kimi i nga mea katoa e hiahiatia ana e ratou i raro i te tuanui kotahi. Ko te Karapu a Sam, i tetahi atu taha, e aro nui ana ki nga hoko kai nui, nga mea nui o te whare, me te hikohiko. Ahakoa he iti ake ta raatau whiringa, he maha nga wa ka tukuna e ratou nga tohu moni me nga hua kounga teitei ake.

Hei mutunga, ko te whakatau mena he iti ake te hoko ki te Karapu a Sam, ki Walmart ranei kei runga i o tikanga hokohoko me o hiahia. Mena ka hoko maha koe me te pai ki te utu i te utu mema, ka taea e Sam's Club te penapena moni nui. Heoi, ki te hiahia koe ki te whānuitanga atu o nga momo hua me te kore e hiahia ki te rahinga nui, ko Walmart pea te whiringa utu nui ake. I te mutunga, he pai ki te whakataurite i nga utu me te whakaaro ki o whakaritenga motuhake kia pai ai te whakatau.