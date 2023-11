He kino ake a Covid i te wa tuarua?

I waenganui o te mate urutomo Covid-19, he patai kei roto i te hinengaro o te tini o nga tangata, mena he kino atu te mate ki te pangia tuarua. I te wa e rangahau tonu ana nga kaiputaiao mo te coronavirus hou, kei te piki haere nga taunakitanga e kii ana ka rereke te kaha o te mate ki ia tangata, ahakoa ko to ratau mate tuatahi, o muri mai ranei.

He aha te Covid-19?

Ko te Covid-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ko te mea tuatahi ka horapa ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero ranei.

Ko te kaha o te Covid-19 ka whakawhirinaki ki te mate o mua?

Ahakoa ko etahi taangata kua pa ki a Covid-19 mo te wa tuarua kua kii kua pa ki nga tohu kino ake, he mea nui kia mahara ehara tenei i te keehi mo te katoa. Ko te kaha o te mate ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te hauora katoa o te tangata, te pakeke, me nga ahuatanga hauora kei a ia ano.

He aha pea etahi tangata ka pa ki nga tohu kino i te wa tuarua?

Ko tetahi o nga whakamaramatanga mo nga tohu kino ake i te wa o te mate tuarua ko te ahuatanga e kiia nei ko te whakarei ake i te antibody-dependent (ADE). Ka puta te ADE i te wa e whakakahangia ana e te paturopi i te wa o te mate tuatahi te urunga o te huaketo ki roto i nga ruma i te wa o nga mate o muri mai, ka piki ake te mate kino. Heoi ano, me rangahau ano kia tino mohio ki tenei mahi me ona paanga.

Ka taea te aukati ano te mate mate?

Ahakoa ka taea te mate mate ano, ko te mahi aukati penei i te mahi akuaku ringaringa, te mau kanohi kanohi, me te pupuri i nga haerenga hapori ka tino whakaitihia te mate o te mate huaketo. Hei taapiri, he mahi nui te kano kano ki te aukati i nga mate kino me te whakaiti i te tupono ki te mate ano.

Hei whakamutunga, ahakoa he taunakitanga e kii ana ka pa atu etahi o nga taangata ki nga tohu kino i te wa o te mate tuarua o Covid-19, ehara i te mea he ahuatanga o te ao. He rereke te kaha o te mate o ia tangata ki ia tangata, a he maha nga mea e pa ana ki tenei rereketanga. Ko te rangahau tonu me te piri ki nga tikanga aukati he mea nui ki te patu i te horapa o te mate me te whakaiti i tana paanga ki nga tangata takitahi me nga hapori.