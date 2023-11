Kei te hoki mai ano a COVID i te tau 2023?

I te wa e raru tonu ana te ao ki te mate urutomo COVID-19, kua puta ake nga awangawanga mo te hokinga mai o te huaketo i te tau 2023. Na nga momo rerekee hou, te kaha o te kano kano, me te whakarereke i nga tikanga hauora a te iwi, he mea nui kia mohio ki nga ahuatanga o naianei me te whakautu i nga paatai ​​​​e pa ana ki tenei kaupapa.

FAQ:

P: He aha te COVID-19?

A: Ko te COVID-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate whakapeka acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). I puta tuatahi mai i te mutunga o te tau 2019 a kua horapa ki te ao katoa, e hia miriona nga mate me nga mate.

Q: He momo hou o te huaketo?

A: Ae, he maha nga rereketanga o te awangawanga kua tohua, tae atu ki nga momo Delta, Alpha, me Omicron. Kua whakaatuhia e enei momo rerekee te kaha o te tuku me te atete pea ki etahi maimoatanga, kano kano ranei.

Q: Kua whakakorehia te COVID-19?

A: Kao, kaore ano te COVID-19 i whakakorehia. Ahakoa kua angitu nga mahi kano kano ki te whakaheke i nga mate kino me nga reeti mate, kei te haere tonu te huaketo ki te ao katoa, e arai ana ki nga pakarutanga o te rohe me te piki haere o etahi wa.

P: Ka hoki mai ano a COVID-19 a te tau 2023?

A: Ko te tupono ka hoki mai a COVID-19 i te tau 2023 kaore e taea te whakakore. Ko te huarahi o te mate urutaru ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga reiti kano kano, nga tikanga hauora a te iwi, me te putanga o nga momo rerekee hou. Ko te noho mataara me te u tonu ki nga tikanga aukati ka noho nui.

P: He pehea te whai hua o nga kano kano ki nga momo hou?

A: Kua whakaatuhia e nga kano kano nga taumata rereke o te whaihua ki nga momo rereke. Ahakoa ka whakaitihia e etahi momo rereke te kaha o te kano kano kano, he whakamarumaru tonu te kano kano kano ki nga mate kino, ki te hohipera me te mate. Ko nga pupuhi booster me nga kano kano kua whakahoutia e aro ana ki nga momo rerekee kei te whakawhanakehia hei whakarei ake i te whakamarumaru.

P: He aha nga mahi a te tangata ki te aukati i te horapa?

A: Me whai tonu nga tangata takitahi ki nga aratohu hauora a te iwi, tae atu ki te kano kano kano, te mau kanohi kanohi ki nga waahi o roto e kikii ana, te mahi akuaku ringaringa, me te pupuri i te tawhiti tinana ina tika. He mea nui ano te noho mohio mo nga taunakitanga hauora a rohe.

Hei mutunga, ahakoa ko te hokinga mai o COVID-19 i te tau 2023 ka tupono, he mea nui kia noho mataara me te urutau ki ta tatou whakautu. Ko te kano kano, te u ki nga tikanga aukati, me nga mahi rangahau me nga mahi whanaketanga ka whai waahi nui ki te whakaiti i te paanga o te huaketo me te tiaki i te hauora o te iwi.