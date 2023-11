No Walmart a Costco?

I nga tau tata nei, he maha nga whakaaro me te rangirua e pa ana ki te mana o nga toa nui e rua, a Costco me Walmart. He maha nga taangata i whakaaro mena he hononga hono enei toa e rua, me etahi e kii ana ko Costco na Walmart. Na, kia rukuhia tenei kaupapa me te wehe i te meka mai i nga korero paki.

Tuatahi, he mea nui kia whakamaramatia tena Ehara a Costco i a Walmart. Ko enei kamupene e rua he hinonga motuhake me o raatau ake hanganga mana motuhake me o raatau tauira pakihi. Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha, ko Costco he karapu whare putunga mema.

Ko Costco Wholesale Corporation, e mohiotia ana ko Costco, i whakaturia i 1983 i Seattle, Washington. Ka whakahaerehia e ia he mekameka o nga karapu whare putunga mema-anake, e tuku ana i te whānuitanga o nga momo hua me nga utu utu iti ki ona mema. I tetahi atu taha, ko Walmart Inc. he kaporeihana hokohoko i whakaturia i te 1962 e Sam Walton. Ka whakahaerehia e ia he mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa puta noa i te ao.

Ahakoa ko nga kamupene e rua he kaitakaro nui ki te umanga hokohoko, he rereke o raatau rautaki me te aro ki nga waahanga kaihoko rereke. Ka aro a Walmart ki te tuku utu iti mo ia ra ki te turanga kaihoko whanui, i te wa e whai ana a Costco i te turanga kaihoko whai rawa ake ma te tuku hua nui i nga utu whakahekenga ki ona mema.

FAQ:

Q: He hononga kei waenganui i a Walmart me Costco?

A: Kao, karekau he mana, he hononga nui ranei i waenga i a Walmart me Costco. He kamupene motuhake ratou me o ratou ake hanganga whakahaere me te mana rangatira.

Q: He ritenga ano kei waenganui i a Walmart me Costco?

A: Ahakoa ko nga kamupene e rua kei roto i te ahumahi hokohoko, he rereke nga tauira pakihi me te arotahi ki nga waahanga kaihoko rereke. Heoi, ka ngana raua ki te tuku utu whakataetae ki o raatau kaihoko.

Q: Ka taea e au te whakamahi i taku kaari mema Walmart i Costco?

A: Kao, kaore e taea e koe te whakamahi i to kaari mema Walmart i Costco. Kei ia kamupene tana ake kaupapa mema, a kaore e taea te whakawhiti.

Hei whakatau, e marama ana ehara a Costco i a Walmart. Ko enei roroa hokohoko e rua he hinonga motuhake me o raatau ake rautaki ahurei me o raatau turanga kaihoko. Ahakoa ka whakataetae pea ratou i roto i te umanga hokohoko, ka mahi takitahi ratou, kaore he mana motuhake, he hononga ranei tetahi ki tetahi.