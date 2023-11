He nui ake a Apple, Walmart ranei?

I roto i te ao o nga tangata nunui kaporeihana, e rua nga ingoa e tu mai ana: Apple me Walmart. Kua tino angitu nga kamupene e rua, kua noho hei ingoa whare puta noa i te ao. Engari ka tae mai ki te whakatau ko wai te mea nui ake, kaore i te ngawari te whakautu ki te ahua.

Te tautuhi "nui atu"

I mua i te ruku ki te whakataurite, me whakatau he aha te tikanga o te "nui." I roto i tenei horopaki, e korero ana matou mo te rahi o te kamupene i runga i nga ahuatanga o te maakete o te maakete, koinei te uara katoa o nga hea o te kamupene. Ko te whakapaipai o te maakete he ine nui e whakamahia ana hei ine i te rahi me te uara o tetahi kamupene.

Te Mana o Apple

Ko Apple, te toa hangarau e mohiotia ana mo ana hua hou penei i te iPhone, iPad, me te Mac, kua mau tonu te taitara o te kamupene tino utu nui o te ao. Na te nui o te maakete kua neke ake i te tohu piriona taara, kua whakapumautia e Apple tona turanga hei whare hiko o te ao. Ko te kaha o te kamupene ki te hanga hangarau hou me tana turanga kaihoko pono i whai hua ki tana angitu whakamiharo.

Walmart's Retail Empire

I tetahi atu taha, kua hanga e Walmart, te behemoth hokohoko, tona rangatiratanga i runga i te turanga o nga utu iti me nga whakahere hua nui. Me nga mano tini o nga toa puta noa i te ao, ko Walmart te toa nui rawa atu o te ao. Ko te whakapaipai o te maakete, ahakoa kaore i te rite ki a Apple, he nui tonu, e whakaatu ana i tana noho nui ki te umanga hokohoko.

Te whakatairite i nga Nama

I te wa e tuhi ana, kei te tata ki te $2.5 trillion te nui o te maakete a Apple, na te mea ko ia te kamupene tino nui o te ao. He rereke, tata ki te $400 piriona te nui o te maakete o Walmart, he iti ake i a Apple engari he mea whakamīharo tonu i a ia ano.

FAQ

Q: Ko te whakapaipai maakete anake te ine o te rahi o te kamupene?

A: Kao, ko te whakapaipai maakete he ine kotahi noa hei whakatau i te rahi o te kamupene. Ko etahi atu mea, penei i te moni whiwhi, te hua, me nga rawa, ka whai waahi ano ki te aromatawai i te rahi me te awe o te kamupene.

Q: Kei te rereke te whakapaipai o te maakete?

A: Ae, ka rere ke te whakapaipai o te maakete i ia ra i runga i nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga utu kararehe, nga whakaaro o nga kaipupuri moni, me nga ahuatanga o te maakete.

Q: Ka taea e te kamupene te huri i te nui o te maakete i roto i te waa?

A: Tino. Ka taea te huri i nga whakapaipai o te maakete o nga kamupene i roto i te waa na runga i nga ahuatanga penei i te mahi pakihi, nga ahuatanga o te ahumahi, me nga ahuatanga ohaoha.

i roto i te mutunga, ahakoa he kamupene nui a Apple me Walmart, kei te pupuri a Apple i te taitara o te kamupene nui ake i runga i nga ahuatanga o te whakapaipai maakete. Heoi, he mea nui kia mahara ko te whakapaipai maakete tetahi ahuatanga o te rahi me te awe o te kamupene. Kua waiho e Apple raua ko Walmart he tohu e kore e taea te whakakore i o raatau umanga me te hanga tonu i te whenua pakihi i o raatau ake huarahi ahurei.