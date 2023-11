He iti ake a Aldi i a Walmart?

I roto i te ao hoko kai, ko te rapu i nga utu pai me te penapena moni te kaupapa matua mo te maha o nga kaihoko. E rua nga kaitakaro nui o te umanga, Aldi me Walmart, kua rongonui mo o raatau utu utu. Engari ko wai te mea e tino tuku ana i te putea pai mo to putea? Me ruku tatou ki te whakataurite ka kitea.

Ko te Pakanga o nga Hokohoko

Ko Aldi, he mekameka hokomaha utu Tiamana, kei te hanga ngaru i Amerika me tana huarahi kore utu me nga utu iti. I tetahi atu taha, ko Walmart, te toa hokohoko, e mohiotia ana mo te maha o nga hua me nga utu whakataetae. Ko nga toa e rua kei a raatau kaihoko pono, engari ka tae ki te utu, ko wai ka puta ki runga?

Whakataurite Utu

I roto i tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e Consumer Reports, i kitea ko Aldi te nuinga o te waa e tuku utu iti ana ki a Walmart. I whakatauritehia e te rangahau he kete o nga taonga hokohoko noa e 20, tae atu ki te miraka, nga hua, te taro, me nga hua hou. Ko te tapeke a Aldi i puta ki te 15% te iti ake i a Walmart. Heoi, he mea nui kia mohio ka rereke pea nga utu i runga i te waahi me nga hua motuhake.

Kounga me te Rahi

Ahakoa kei a Aldi te mana nui mo te utu nui, he maha nga wa ka tukuna e Walmart nga momo tohu me nga hua. He tino painga tenei mo nga kaihoko me nga matea kai me nga hiahia. I tua atu, ka taea e nga toa nui a Walmart he wheako hokohoko kotahi-mutu ake mo nga kaihoko e hiahia ana ki nga momo rereke me te waatea i runga i te penapena moni.

FAQ

Q: He aha te mekameka hokomaha utu utu?

A: Ko te mekameka hokomaha hekenga he momo toa kai e aro nui ana ki te tuku hua i nga utu iti rawa atu ki nga hokomaha tuku iho. He maha nga wa ka tutuki i a raatau ma te whakaiti i nga utu o runga me te whakaiti i te kowhiringa hua.

P: Me pehea te pupuri a Aldi i ona utu kia iti?

A: Ka whakaitihia e Aldi ona utu ma te whakamahi i nga momo rautaki penapena utu, penei i te iti o te rahi o nga toa, te iti ake o nga whiringa hua, me te aro ki nga waitohu tapanga motuhake.

Q: Ka kitea e au nga hua katoa e hiahiatia ana e au i Aldi?

A: Ahakoa he maha nga momo hua ka tukuna e Aldi, he iti ake pea ta raatau whiringa ki nga hokomaha nui penei i a Walmart. He mea tika kia tirohia mena kei te kawe a Aldi i nga mea motuhake i mua i to haerenga.

Hei mutunga, ahakoa ko Aldi me Walmart te utu whakataetae, ko te tikanga ka puta ko Aldi te utu iti ake. Heoi, he mea nui kia whai whakaaro koe ki nga ahuatanga penei i te momo hua me nga manakohanga whaiaro i te wa e whiriwhiri ana koe ki hea hokohoko ai. I te mutunga, ko te whiringa pai ka whakawhirinaki ki nga hiahia me nga kaupapa matua.