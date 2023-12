He Whakamutunga Whakamiharo kei mua: Te Whakamutunga Whakamutunga Whakamutunga Whakamutunga o Ireland's Whānau 11

Kei te tata tonu te whiringa toa mo te Whānau Fittest Family Season 11 o Ireland. E tatari ana nga kaimakitaki ki te mutunga whakamīharo o tenei whakataetae kikii i nga mahi kua mau i te hunga whakarongo puta noa i te motu. I tenei wa kua kite nga whanau o Tipperary, Cavan, me Carlow e whawhai ana i roto i nga momo wero nui ki te whakamatau i to raatau kaha.

I roto i nga whakataetae whakamiharo, kua whakaatu te whanau Byrnes no Tipperary i o ratou pukenga ki te oma marathon me nga whakataetae Ironman. I runga i te ngakau nui ki te mahi arearea me te u tonu, kua rite ratou ki te turaki i o raatau rohe ki te whai i te wikitoria.

Hei kanohi mo Cavan, kua whakamatau te whanau Stratford i to ratou kaha ki te omaoma maunga, ki te eke waka waka, me te wikitoria i nga tino aukati. Karekau he tauhou ki nga taumahatanga, ka ora te whanau nei i runga i nga wero, kare hoki e waiho he kowhatu i a ratou e whai ana mo te taitara o Ireland's Fittest Family.

I ahu mai i Tipperary, ka mauria mai e te whanau Bonnar tetahi toa toa-Ireland ki te whakataetae. Ko to ratou wairua whakataetae me to ratou hihiko ki te kawe i nga wero katoa e kaha ai ratou.

I taua wa, kua eke nga toa o nga Murphys o Carlow ki nga momo hakinakina, tae atu ki te waaawa me te frisbee tino pai. Na to ratou kaha me to ratou kaha i wehe i a ratou puta noa i te whakataetae.

Hei te whiringa toa e tu mai nei, ko enei whanau whakahirahira ka tuki atu ki te wero whakamataku a Back Against the Wall, tae atu ki te wero kaha Hanging Tough. Ka nui nga waahi, i te mea ka uru atu nga whanau e rua o raro ki te tukinga uaua e kiia nei ko The Eliminator. E rua noa nga whanau ka puta toa ka eke ki te whiringa toa nui.

Kia kaha ki te whakarongo mai a te Hakihea 17 a te 6:30pm i runga i te RTE One me te RTE Player kia kite i te mutunga whakamīharo o te Whānau Fittest Family Season 11 o Ireland. Ko wai ka whakakoronahia hei toa tino toa me te kii i te taitara whakahirahira o Ireland's Fittest Family 2023? Kaua e ngaro i runga i nga mahi kaikawe ka uru atu ki te hapori RSVP WhatsApp mo nga whakahoutanga hou katoa, whakataetae, me nga kaupapa motuhake.