iQOO 12: Ko te Waea atamai Tuatahi o Inia me te Snapdragon 8 Gen 3 Chipset

Ko te iQOO 12 e tino tumanakohia ana kei te whakarite mo tana whakarewatanga i Inia i te Hakihea 12. Hei whakakapi mo te iQOO 11, kua whakaritea tenei atamai ki te huri i te maakete Inia hei taputapu tuatahi ki te whakaatu i te kaha Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Na tana whakarewanga tata ki Haina, kua mau kee te iQOO 12 i te aro o nga kaiwhaiwhai hangarau. Ma te whakaatu i te whakaaturanga 6.78-inihi whakamiharo, ka tukuna e te waea nga whakaahua koi i te taumira whakamiharo o 1,260x2,800 pika. Ma te whakahihiri i te reeti whakahou 144Hz me te tautoko HDR10+, ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako kia pai ake te wheako tirohanga.

Ko te tatūnga kāmera i runga i te iQOO 12 he mea tino whakamiharo. Kei roto i te kaamera matua 50-megapixel, he arotahi waea 64-megapixel me te kaha topa mamati 100x, me te arotahi 50-megapixel ultra-whanui-whanui, ka taea e nga kaiwhakamahi te hopu i nga korero whakahirahira katoa me te tika. I tua atu, kei te waea he kamera 16-megapixel o mua mo nga whakaahua whaiaro me nga waea ataata.

Ma te rokiroki, ka tukuna e te iQOO 12 he 1TB o te waahi rokiroki, ka taea e nga kaiwhakamahi te penapena i o raatau raraunga katoa kaore he here. Ko nga whiringa honohono me nga pukoro he rite ki te tauira teitei iQOO 12 Pro, e whakarite ana i te whakamahinga me te ngawari. Kei roto ano i te waea he pukoro tapumati-a-roto me te tautoko i te iriti kanohi mo te haumarutanga taapiri.

Kia mau tonu ki nga hiahia a nga kaiwhakamahi hou, ko te iQOO 12 he taputapu kaha ki te pākahiko 5,000mAh. He aha atu, e tautoko ana i te utu tere 120W, ka taea e nga kaiwhakamahi te utu i te waea i roto i te wa poto.

Mo nga utu, ko te iQOO 12 he rereke nga whirihoranga. Ko te tauira turanga, me te 12GB RAM me te rokiroki 256GB, ka timata i te utu CNY 3,999 (tata ki te Rs. 45,000). Ko te putanga rokiroki 16GB RAM + 512GB te utu i te CNY 4,299 (tata ki te Rs. 50,000), me te runga-o-te-raina 16GB RAM + 1TB momo rokiroki ka utu CNY 4,699 (tata ki te Rs. 53,000). Ka waatea te waea mo nga ota-mua i Haina, me nga hoko ka timata mai i te Noema 14.

Kia rite te raupapa iQOO 12 ki te whakauru nui ki te maakete Inia i te Hakihea 12. Kia rite ki te wheako i te mana me te auahatanga o te chipset Snapdragon 8 Gen 3 i Inia mo te wa tuatahi.

FAQ:

Q: He aha te chipset e whakaatu ana te iQOO 12?

A: Ko te iQOO 12 te atamai tuatahi i Inia ki te whakaatu i te Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Q: He aha te utu o te iQOO 12?

A: Ko te utu mo te iQOO 12 ka timata mai i te CNY 3,999 (tata ki te Rs. 45,000) mo te tauira turanga me te 12GB RAM me te rokiroki 256GB.

Q: Kei te tautoko te iQOO 12 i te utu tere?

A: Ae, kei te tautoko te iQOO 12 i te utu tere 120W.

Q: Ahea te iQOO 12 ka whakarewahia i Inia?

A: Ko te iQOO 12 kua whakaritea kia whakarewahia ki Inia i te Hakihea 12.