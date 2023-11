Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: He Tukinga o nga Tohu Nui

Ko te pakanga mo te mana rangatira i raro i te rarangi vivo ka haere tonu me te tukunga o te iQOO 12 Pro me Vivo X100 Pro. Ko nga waea e rua he tauira rangatira mai i o raatau ake tohu, e whakaatu ana i nga hangarau tapahi me nga ahuatanga whakamiharo. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e matou he whakataurite mo enei taputapu e rua puta noa i nga momo ahuatanga, tae atu ki te hoahoa, te whakaatu, te mahi, te kaha o te kamera, te ora o te pākahiko, me te uara katoa. Hei te mutunga o tenei whakatairite, ka tino marama koe ko tehea taputapu e pai ake ana ki o hiahia.

Hoahoa: Ko nga hakinakina iQOO 12 Pro he hoahoa kikorangi me te hoahoa hou, e whakaatu ana i te huatau me te mauroa. I tetahi atu taha, ko te Vivo X100 Pro he mea whakamiharo ki tona ahua iti me te kounga o te hanga.

Whakaatu: Ko te iQOO 12 Pro e tuku ana i te whakaaturanga AMOLED 6.78-inihi whakamiharo me te Quad HD + taumira o 1440 x 3200 pika, e tuku ana i nga tirohanga koi me te hihiri. Ka tata te Vivo X100 Pro me tana whakaaturanga AMOLED 6.78-inihi me te whakataunga HD + katoa o te 1260 x 2800 pika, e tuku ana i nga tae whai kiko me te wheako tirohanga rumaki.

Mahinga: Kua whakauruhia ki te maramara maramara Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ko te iQOO 12 Pro he whare mana mahi, kua arotauhia mo nga mahi maha me te tono tono. Kei te Vivo X100 Pro te maramara MediaTek Dimensity 9300, e whakarato ana i nga mahi pakari mo te mahi maeneene puta noa i nga momo mahi.

Kāmera: Ko te iQOO 12 Pro e whakanui ana i te tatūnga kamera e toru, tae atu ki te 50 MP pūoko matua, te 64 MP pūoko tuarua, me tetahi atu 50 MP pūoko. Ko tenei tatūnga e whakarato ana i te maha o nga whakaahua me te mahi tino pai i roto i nga ahuatanga rama rereke. Kei roto i te Vivo X100 Pro he tatūnga kamera 50 MP e toru me te pukoro matua e mohiotia ana mo ona kaha iti-marama, e pai ana ki nga kaitango whakaahua ngaio me nga kaitango.

Pūhiko: Ma te pākahiko 5100 mAh me te utu tere i te 120W, ko te iQOO 12 Pro te whakarite i nga waa tere me te ora o te pākahiko roa. Ko te Vivo X100 Pro e haere mai ana me te pākahiko nui ake, 5260 mAh ranei 5400 mAh, me te tautoko i te utu tere i te 100W, e whai kiko ana mo te oranga o te pākahiko.

Utu: Ahakoa he rereke nga utu i runga i te rohe me te kaihokohoko, kei te tuuhia nga waea e rua ki te waahanga moni o te maakete. Ko te iQOO 12 Pro he utu utu nui ake, timata mai i te €650 ki te $750 ranei i te ao katoa, i te mea ka tiimata te Vivo X100 Pro i te utu kotahi engari i Haina.

Hei mutunga, ko te iQOO 12 Pro me Vivo X100 Pro he waea atamai tino pai, kei a ia ano o raatau kaha. Ko te iQOO 12 Pro e whiti ana i roto i te kounga whakaatu me te utu tere, ko te Vivo X100 Pro e tu mai ana me tana pākahiko nui ake me te mahi a te kamera. I te mutunga, ko te whiriwhiri i waenga i nga mea e rua ka whakawhirinaki ki nga kaupapa matua me nga hiahia o te kaiwhakamahi.