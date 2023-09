Ka tukuna e Apple te iPhone 15 me nga whakahoutanga me nga utu piki ake

Kua whakaritea a Apple ki te whakarewa i tana waea atamai hou, te iPhone 15, hei te Rātapu. E matapae ana nga kaitätari ka tae mai te tauira hou me nga momo whakamohoatanga engari kua piki ake nga utu mo etahi momo putanga. Hei taapiri atu ki te iPhone 15, ko te tumanako ka hurahia e Apple nga waahanga hou o te Apple Watch me nga AirPods.

E ai ki nga purongo, ka whakaatu te iPhone 15 i te kamera pai ake me te tauranga utu USB-C. Ahakoa ko nga utu o te paerewa iPhone 15 me te iPhone 15 Plus ka noho tonu, ko nga tauira o runga, ko te iPhone 15 Pro me te iPhone 15 Pro Max, e tika ana kia kite i te pikinga utu nui. Ka taea e te iPhone 15 Pro te piki ake o te utu ki te $100, ka eke tana utu katoa ki te $1,099, ko te iPhone 15 Pro Max ka kite pea i te peke ki te $200, ka eke ki te $1,299.

Ko nga putanga utu nui o te iPhone 15 ka nui ake te rokiroki, te roa o te ora o te pākahiko, te tere whakawhiti raraunga me nga papa titanium. Kei te tumanako a Apple ki te akiaki i nga kaihoko ki enei whiringa utu nui ake. Ko nga tauira Pro ka rere ano i runga i te tukatuka chipset A17 Bionic hou.

Ko nga putanga katoa o te iPhone 15 ka uru ki te tauranga utu USB-C, e whaiwari ana mo nga kaihoko e pai ana ki nga utu kore-Apple. Ko tetahi atu waahanga hou ko te Dynamic Island, he waahanga kei runga ake o te whakaaturanga e tuku matohi, whakahou whakahou ranei.

Kua kii te Tumuaki o Apple, a Tim Cook, kua noho te iPhone hei waahanga nui o te oranga o te tangata, i te mea kei te rongoa i nga korero whakahirahira penei i nga raraunga hauora me nga putea putea ka whakamahia mo nga utu. Ahakoa tenei, kua roa te paheketanga a Apple i roto i nga hoko iPhone, i kitea i roto i te purongo o nga moni whiwhi tata nei i heke iho ai nga hua o te iPhone ki te 2.4% ka whakaritea ki te waa ano i te tau o mua.

Ko te panui iPhone 15 ka tu i te Rātapu i te 1 i te ahiahi ET ka taea te tiro ipurangi i runga i te paetukutuku Apple. Ko te iPhone hou e kiia ana ka hokona i te Mahuru 22.

Rauemi:

- Bloomberg

– ABC News