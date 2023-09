Ka panuitia e Apple te utu me te waatea o te iPhone 15

Kua whakaatuhia e Apple te utu me te waatea o ana tauira iPhone 15 hou. Ko te iPhone 15 Pro Max ka timata i te $1,199 i te US me te 256GB o te rokiroki, ko te iPhone 15 Pro iti ka timata i te $999 me te 128GB o te rokiroki. Ko te whirihoranga 128GB mo te iPhone 14 Pro Max ka kore e waatea mo te hoko.

Ko nga tauira iPhone 15 hou katoa ka waatea mo te ota ka timata i te Paraire, Mahuru 15, ka whakarewahia hei te Paraire, Mahuru 22 i roto i nga whenua 40 me nga rohe.

Hei taapiri mo nga utu me nga korero e waatea ana, kei reira nga korero ko te iPhone 15 Pro ka eke ki te 10 ōrau te mama ake i te iPhone 14 Pro na te mea he papa waenga hou i hangaia mai i te Grade 5 titanium. Kua whiwhi a MacRumors i nga rahinga tika o nga tauira iPhone 15.

Ko te huihuinga a Apple kua whakaritea mo te Rātapu, Mahuru 12, hei te 10 i te ata o te wa o te Moananui-a-Kiwa. Ka tukuna te huihuinga i runga i YouTube me te paetukutuku a Apple. Ka pouri pea nga kaiwhaiwhai o nga waea iti, i te mea e kii ana nga korero ka mutu te iPhone Mini i muri i tana oma mo te toru tau.

E kiia ana kei te whakangunguhia nga kaimahi hokohoko a Apple ki te whakamohio ki nga kaihoko mo te whakawhiti ki nga taputapu utu USB-C mo te raupapa iPhone 15. Ka whakatupatohia nga kaihoko ka kore nga taura utu Uira o naianei e hototahi ki nga taputapu hou.

Na te panui o te utu me te waatea, ka taea e nga kaiwhaiwhai Apple te whakarite inaianei ki te ota i a raatau tauira iPhone 15 hou me te wheako i nga ahuatanga hou me nga whakapainga e tukuna ana e nga waea atamai a Apple.

Nga wehewehe:

– iPhone 15: Ko te raupapa atamai hou i tukuna e Apple.

– iPhone 15 Pro Max: Ko te tauira nui me te matatau o te raupapa iPhone 15.

– iPhone 15 Pro: Ko te tauira iti me te utu utu o te raupapa iPhone 15.

– Koeke 5 titanium: He momo koranu titanium e mohiotia ana mo tona kaha me ona ahuatanga mama.

Rauemi: Apple News, MacRumors