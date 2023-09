Ka Whakaatuhia e Apple te iPhone 15 Pro me te A17 Pro Chip: He tere ake te mahinga me te Raytracing kaha

Kua hurahia e Apple te taapiri hou ki tana rarangi iPhone, te iPhone 15 Pro, e whakaatu ana i te maramara A17 Pro kaha. Ko tenei maramara Apple Silicon hou ka hangaia ma te whakamahi i te mahinga 3 nanometer tapahi-mata me te whakanui i te 19 piriona transistors. Ko te maramara A17 Pro ehara i te tuku noa i te 10% te pikinga o nga mahi mo nga tino mahi nui engari e whakaatu ana hoki i te 20% te whakapai ake i nga mahi GPU. Na enei whakapainga, kua whakaritea te iPhone 15 Pro ki te pupuri i tona turanga hei waea atamai tere i te maakete.

Ko tetahi o nga mea tino nui o te maramara A17 Pro ko tona kaha ki te tautoko i nga taputapu-whakatere hihi, he waahanga e waatea ana i mua i nga papatohu petipeti teitei me nga PC. Ma tenei hangarau, ka taea e te iPhone 15 Pro te whakaputa rama tino pono i roto i te waa-a-waa, na te mea ko ia te atamai tuatahi ki te eke ki tenei taumata o te kaha whakairoiro.

I tua atu, kua whakauruhia e Apple te maramara A17 Pro me te mana USB-3, ka taea te tere whakawhiti raraunga ki te 10 Gbps ma te tauranga USB-C o te iPhone 15 Pro. He tohu nui tenei ki te whakataurite ki nga tere USB-2 tawhito e tautokohia ana e te tauranga Uira, e whakarato ana i nga kaiwhakamahi he hononga tere me te pai ake mo te whakawhiti i nga konae me nga ihirangi rongorau.

Ko te iPhone 15 Pro, e whakakahangia ana e te maramara A17 Pro, ka waatea mo te ota-mua ka timata i tenei Paraire, me nga hoko i roto i te toa ka timata i te Mahuru 22. I te mea kei te haere tonu a Apple ki te pana i nga rohe o te hangarau atamai, ka oati te iPhone 15 Pro ki te tuku he wheako kaiwhakamahi kore e rite me ana mahi tino pai me nga waahanga tapahi.

