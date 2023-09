I kii a Apple ki te tuku ki te 8GB RAM mo nga tauira iPhone 15 Pro

E ai ki nga korero hou, kei te whakaaro a Apple ki te tuku ki te 8GB o te RAM mo ana tauira iPhone 15 Pro. Ahakoa karekau he huringa ki nga whirihoranga rokiroki o roto, he maha tonu nga whiringa hei whiriwhiri ma nga kaihoko.

Ko nga purongo e kii ana kua whakamatauria e Apple nga whiringa rokiroki o mua mo te rarangi iPhone hou, ko te tikanga kaore e waatea te whiringa 2TB i mua. Engari, ka taea e nga kaihoko te kowhiri mai i nga whiringa 128GB, 256GB, 512GB, me te 1TB.

Ahakoa kaore i te maarama ko tehea tauira motuhake ka whiwhi i te whakanui RAM, kua whakahuahia i whakamatauhia e Apple te 6GB me te 8GB LPDDR5 DRAM. Ko nga whakapae e kii ana ko nga whiringa RAM rereke ka taea te whakatau i runga i te kaha rokiroki kua tohua, he rite ki te mahi me te iPad Pro.

Mo nga kaiwhakarato, e kiia ana kei te mahi tahi a Apple me nga kaihanga penei i a Samsung, Micron, me SK Hynix mo te RAM. Ko enei kamupene he kaiwhakarato pea mo te rokiroki, me Western Digital me Kioxia.

I te wa e tata mai ana te panui mana o te raupapa iPhone 15, he pai ki te kite mena ka pono enei korero. Kei te tatari marie nga kaiwhaiwhai a Apple ki te huraina o nga taputapu hou me te whakapumautanga o o raatau tohu.

Rauemi:

– Taitara Tuhinga Puna: *”Ka taea e A17 te 8GB RAM”*

– Puna: AppleInsider