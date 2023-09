Ka Tapae a Apple i nga Tauira iPhone Hanga-i-India hei te Ra Whakarewa

Kua whai waahi nui a Apple ki te whakawhanui i ana hanganga mekameka tuku ki tua atu o Haina ma te hoko tauira iPhone hou hanga-in-India i te ra whakarewatanga. I te wa e mahi ana a Apple i nga iPhones i Inia mo etahi wa, ko nga raarangi whakangao i te nuinga o te wa i muri i nga whare huihuinga tuatahi i Haina. Heoi, ko te waahi i waenga i te waatea o nga tauira iPhone hanga Inia me to ratou whakarewatanga o Mahuru kua heke haere i roto i nga tau. I tera tau, ko nga tauira Made-in-India iPhone 14 e waatea ana i roto i te mekameka tuku noa mo te ono ki te waru wiki i muri mai i to raatau tuatahi.

I tenei tau, kei te haere tonu te ahua na te iPhone 15 te wa tuatahi e waatea ana tetahi taputapu Apple hou i hangaia e Inia i te ra tuatahi o te hoko. Ko te hanga o nga waahanga iPhone 15 i Inia i timata i te timatanga o Akuhata. Heoi, me mahara ko te wa e whakaputa ana nga wheketere o Inia i te iPhone 15 me te iPhone 15 Plus, ko te huihuinga o nga tauira iPhone 15 Pro me te iPhone 15 Pro Max tino pai kei te whakawhirinaki tonu ki Haina.

Heoi ano, ko te waatea o nga waeine Made-in-India iPhone 15 i te whakarewatanga he kaupapa nui ki nga mahere mo te wa roa a Apple mo te whakaiti i te whakawhirinaki ki a Haina mo te hanga. I tenei wa, ko nga kaiwhakarato Apple i Inia kei te tata ki te 7% o te katoa o nga iPhone i hangaia puta noa i te ao.

