Ko te iPhone 15 Pro: Te whakauru i tetahi taputapu mama

Ko te iPhone 15 Pro e tino tumanakohia ana kua whakaritea ki te huri i te ao hangarau me ona ahuatanga hou. Ko tetahi o nga ahunga whakamua tino nui ko te whakamahi i te Titanium Grade 5 mo te anga-waenganui, ka puta he taputapu tino maamaa. E ai ki a Mark Gurman o Bloomberg, ko te iPhone 15 Pro e tika ana kia eke ki te 10 paiheneti te mama ake i to mua, te iPhone 14 Pro.

Kua whiwhi korero motuhake a MacRumors mo nga rahi o te iPhone 15 Pro engari ko te iPhone 15 me te iPhone 15 Pro Max. Ko enei korero e whakamarama ana i nga huringa nui kua tiakina e Apple mo ona kaiwhakamahi.

Ma te whakauru i te karaehe 5 titanium i roto i te anga waenga, ka whai a Apple ki te whakaheke i te taumaha katoa o te taputapu, me te whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi me te kore e whakararu i te mauroa. Ko te karaehe 5 te titanium he rauemi kaha me te maamaa e whakamahia ana i roto i nga umanga aerospace me nga umanga rongoa. Ko tana whakaurunga ki te iPhone 15 Pro he tohu mo te kaha o Apple ki te pana i nga rohe o te hangarau.

Ehara i te mea ka wheako nga kaiwhakamahi i tetahi taputapu mama, engari ka taea hoki e ratou te tumanako he hoahoa maamaa me te hou. Ma te whakamahi i te Grade 5 titanium ka hoatu te iPhone 15 Pro he ahua utu me te ahua. He taonga rongonui mo tona kaha, te aukati i te waikura, me te ahua ataahua.

Ko te whakaurunga o te iPhone 15 Pro e tohu ana i tetahi atu tohu i roto i te whai a Apple ki te hiranga. Ma te whakamahi i te Titanium Grade 5, ka haere tonu te kamupene ki te tautuhi ano i nga mea ka taea i roto i te umanga atamai. Ka taea e nga kaiwhakamahi te titiro whakamua ki tetahi taputapu ehara i te mea e tuku ana i nga hangarau hou engari e koa ana ki tana hoahoa maamaa me te huatau.

Rauemi:

– Ko Mark Gurman a Bloomberg

– MacRumors

Tuhipoka: Ko te tuhinga taketake taketake me ona whakaahua kua whakahouhia, kua hurihia hei tuhinga hou.