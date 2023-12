Ka Whakahurihia e Intel te petipeti Pona me nga Whakahoutanga Atekōkiri Kotahi

By

Kua mahi a Intel i tetahi nekehanga hou i roto i te ao o te petipeti pona ma te whakakotahi i ana taraiwa whakairoiro mo nga GPU motuhake me te whakauru. Ko te tikanga ko nga whakapainga mahi e kitea ana i roto i nga kaari whakairoiro motuhake a Intel's Arc A750 me A770 ka waatea ano i runga i ona GPU whakauru hou.

Ko te whanaketanga hou a Intel ka puta mai i te ahua o tana raupapa Core Ultra o nga maramara pona, e whakaatu ana i te hoahoanga maramara tuatahi o te kamupene. Ko te taera whakairoiro hou o Meteor Lake, kei roto i enei maramara, e whakanui ana ki te waru nga waahanga Xe LPG hou, he whakataetae i te 780M iGPU a AMD i kitea i te Ryzen 7 7840U. Ma te 10% te reeti anga toharite e kii ana i runga i te iGPU a AMD, he mahi rite ranei, ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako kia maeneene te mahi 1080p i runga i nga rorohiko angiangi me te maamaa.

Hei whakarite i nga kaiwhakamahi i nga wa katoa nga taraiwa hou ki te pupuri i o raatau wheako petipeti i te taha tapahi, kua whakauruhia e Intel he taraiwa "whakaweto" ka taea te tango me te whakauru e tetahi. Kei roto i tenei taraiwa whakakotahi nga whakapainga mahi taketake katoa me nga papaa i te ra tuatahi o te keemu e hiahiatia ana e nga kaitoro.

Ahakoa karekau pea nga ahuatanga motuhake o OEM e waatea ana me te taraiwa whanui, penei i te "Aratau Endurance" e whakawhāiti ana i nga reiti anga ki te 30 fps i runga i te mana pākahiko, ka whai hua tonu nga kaiwhakamahi mai i nga whakatikatika moata me nga whakapainga mahi whanui. Mena e tika ana, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahou i muri mai ki tetahi taraiwa kua whakaritea ki to raatau pona.

Kei te whai a Intel ki te whakamaarama i te tikanga whakamana OEM kia tere ake ai te tango i nga whakahoutanga taraiwa. Kei te kaha te mahi a te kamupene me nga OEM ki te whakarite kia pai nga kaiwhakamahi ki nga whakahoutanga taraiwa-a-waahi me te kore e whakararu i nga ahuatanga motuhake me nga mahi e whakaratohia ana e nga kaihanga pona.

Na tenei pakaruhanga i roto i nga whakahoutanga taraiwa whakakotahi, kua kaha a Intel ki te whakanui ake i te wheako petipeti i runga rorohiko. Ka taea e nga kaitakaro inaianei te tumanako kia pai ake nga mahi puta noa i nga GPU motuhake me te whakakotahi, e whakatata atu ana ki te taakaro rumaki e hiahia ana ratou.