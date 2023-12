Ko Intel Core Ultra Chips e tuku ana i te Mahinga Whakairoiro Pona Whakanui

Kua huraina e Intel tana raupapa Core Ultra o nga maramara pona, e whakaatu ana i te hoahoanga maramara me te whakamohoatanga nui ki te mahinga kauwhata. Ko te taera whakairoiro hou o Meteor Lake kei roto i enei maramara e whakanui ana ki te waru nga waahanga Xe LPG hou, e rite ana ki te 780M iGPU a AMD i te Ryzen 7 7840U. Inaa, e kii ana a Intel he 10% te painga o te reeti anga toharite mo te iGPU o AMD, he mea pai mo te petipeti 1080p i runga i nga rorohiko angiangi me te maamaa.

Hei whakarite ka taea e nga kaiwhakamahi te whakanui ake i te kaha o enei maramara hou, kua whakapau kaha a Intel ki te whakakotahi i ana taraiwa whakairoiro Arc motuhake me te whakauru. Ko te tikanga ko nga whakapainga mahi katoa e kitea ana i roto i te Arc A750 me te A770 GPUs ka watea ano ki runga i nga GPU whakauru o nga pona rorohiko e mau ana ki nga maramara Core Ultra hou.

I nga wa o mua, he uaua te whakahou i nga taraiwa GPU i runga i nga pona na te aukati i tukuna e nga kaihanga pona. Heoi, kua kaha a Intel ki te whakatika i tenei take ma te whakarato i tetahi taraiwa "whakakore" ka taea e nga kaiwhakamahi te tango me te whakauru i a raatau ano. Kei roto i tenei taraiwa nga whakapainga mahi tino nui me nga taapiri o te ra tuatahi o te keemu.

Ahakoa karekau he whakaritenga OEM o tenei taraiwa whanui, penei i nga ahuatanga motuhake me nga paatene, ka taea e nga kaiwhakamahi te noho hou ki nga korero hou me nga painga o te taraiwa. Heoi, ki te tuhiruatia e nga kaiwhakamahi a ratou taraiwa OEM me te kowhiringa whanui, ka ngaro pea te uru ki etahi ahuatanga motuhake o OEM, penei i te 'Endurance Aratau' i hangaia hei arotau i te ora o te pākahiko.

E whakaae ana a Intel ko te tino whainga ko te whai i nga whakahou aunoa mo nga taraiwa GPU e hono pai ana ki nga whirihoranga OEM. I tenei wa, kei te mahi te kamupene ki te whakamaarama i te tikanga whakamana OEM kia tere ake ai te tango i nga whakahoutanga taraiwa. Ma te mahi tahi me nga OEM, e whai ana a Intel ki te whakarato i nga kaiwhakamahi ki te tautoko i te waa tuuturu me te whai waahi ki a raatau ki te whai hua i o raatau rorohiko Core Ultra.