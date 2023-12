Ka Whakaatuhia e Intel nga Tukatuka Ultra Core Hou mo nga Pona

Kua panuitia e Intel tana reanga hou o nga PTM, ko nga kaitukatuka Core Ultra, i tana huihuinga AI i nga waahi katoa. Ka noho enei kaitukatuka hei waahanga o te rarangi Meteor Lake ka hangaia kia pai ake te kaha me te mahi. Ko te maramara Core Ultra 7 165H, hei tauira, he 11% te whakapai ake i roto i nga mahi miro-maha ka whakaritea ki nga kaiwhakataetae penei i a AMD Ryzen me Qualcomm Snapdragon. Ka pau ano hoki i te 25% te iti ake o te mana mai i nga miihini Intel o mua me te 79% te iti ake o te mana i te Ryzen o AMD.

Ka tae mai nga PTM hou me te waeine tukatuka neural (NPU), ka taea te whakatere AI iti-mana me te tango i nga mahi CPU/GPU. Ma tenei whakaurunga ka pai ake te whakahaere i nga tauira AI ka whakaritea ki nga reanga maramara o mua a Intel. Ko te tukatuka matua, te Core Ultra 9 185H, e whakaatu ana i nga waahanga 16 me nga miro 22, e ono nga waahanga mahi, e waru nga waahanga pai, e rua nga waahanga iti-kaha. Kei roto ano he Arc GPU kua hangaia me nga waahanga Xe e waru, ka piki ake te mahi me te tautoko mo te hangarau o te XeSS o Intel me te tirotiro hihi.

Ahakoa ko te Core Ultra 9 185H kare e waatea mai i te tau 2024, he maha ano nga whiringa kei roto i te rarangi Meteor Lake kei te whakarewahia inaianei. He maha nga kaihanga pona, tae atu ki a MSI, Asus, Lenovo, me Acer, kua mau kee i nga kaitukatuka Core Ultra hou ki o raatau taputapu. Kei te whakarewahia e MSI te pona teitei Prestige 16 AI Studio, i te wa e whakauruhia ana e Asus te pona Zenbook 14 OLED. Kua whakaatuhia e Lenovo te toru o nga rorohiko rorohiko, tae atu ki te ThinkPad X1 Carbon me te IdeaPad Pro 5i, a kei te tukuna e Acer te Swift Go 14 me te Predator Triton Neo 16.

I roto i te katoa, ko nga kaitukatuka Core Ultra hou e tika ana kia pai ake te mahi, te kaha o te hiko, me te kaha AI ki nga rorohiko rorohiko, he pai ake te wheako rorohiko ki nga kaiwhakamahi. I te maha atu o nga tauira pona e whakamahi ana i enei kaitukatuka, ka taea e nga kaihoko te kite i te maha o nga whiringa e waatea ana i te maakete.