Ka Whakaatuhia e Intel te Whakatupuranga Hou o nga Tiwhikete AI me nga Tukatuka

Kua hurahia e Intel tana rarangi hou o nga maramara rorohiko me nga tukatuka, e whakaatu ana i tana piripono ki te mara o te maarama mohio (AI). Ko te mea nui o te panui ko te whakaurunga o Gaudi3, he maramara tino tumanakohia i hangaia mo te rorohiko whakangao AI. Kua whakaritea a Gaudi3 ki te tuku i te tau e whai ake nei, ka haere ki te upoko ki te upoko ki nga maramara whakataetae mai i Nvidia me AMD, e rangatira ana i te maakete i tenei wa.

He kaha te whakataetae i te maakete maramara AI, me nga kamupene e whakataetae ana mo tetahi wahi o te porowhita tipu. Ko Nvidia, me ona GPU kaha, ko te whiriwhiri pai mo te whakahaere i nga tauira AI nui i roto i te kapua. Heoi, ko te kaupapa rautaki a Intel ki te whakawhanake i ana ake maramara e arotahi ana ki te AI e whai ana ki te wero i te mana rangatira o Nvidia me te tuku ki nga kaihoko etahi huarahi kaha.

I tua atu i a Gaudi3, i huraina ano e Intel ona maramara Core Ultra mo nga rorohiko rorohiko me nga PC. Ko enei maramara ka uru mai ki nga waahanga AI motuhake e kiia ana ko nga NPU, kia tere ake ai te whakatinanatanga o te kaupapa AI. Ahakoa kaore i te kaha ki nga whakahere a Nvidia, kei te whakarato tonu nga maramara Core Ultra i nga mahi nui mo nga mahi AI iti. Hei tauira, i whakaatu a Intel me pehea te whakamahi a Zoom i ana maramara ki te whakahaere i nga ahuatanga o te papamuri.

I tua atu, i whakaurua e Intel ona maramara tūmau Xeon tuarima-whakatupuranga, e whakamahia nuitia ana e nga kamupene kapua mo te whakangungu me te tuku tauira AI whakatipuranga. He pai rawa atu nga kaitukatuka Xeon hou i roto i te whakamaarama, he iti ake te kaha o te kaha ki te whakarite ki te whakangungu tauira AI.

Ko te rarangi hua hou a Intel e whakaatu ana i tana whakatau ki te noho whai kiko ki roto i te tipu o te hangarau AI. Na roto i te whakawhanake i nga maramara AI whakatapua me nga tukatuka, ka tumanako a Intel ki te kukume i nga kamupene AI mai i te tuunga maakete a Nvidia. I tua atu, ko te whakapau kaha a Intel ki te whakarei ake i nga kaha o te petipeti me te mahi katoa i roto i ana maramara Core Ultra e tutuki ana ki te piki haere o te hiahia mo te rorohiko mahi-nui.

I te mea kei te piki haere te umanga AI, ka kaha ake te whakataetae i waenga i nga kaihanga maramara. Ko nga whakahere hou a Intel e whakaatu ana i tana kaha ki te whakairo i tetahi waahi nui ki te maakete AI me te tuu i a ia ano hei whiringa pai ki a Nvidia me AMD. Ki a Gaudi3 me ona hua hou, kua kaha a Intel ki te whakatutuki i nga hiahia o nga tono a AI i roto i te whenua mamati tere tere.