Intel Core i5-13600KF: Ko te Whakaaetanga PTM Whakataetae Whakamutunga mo te Paraire Pango

Kei te titiro ki te whakapai ake i to tatūnga petipeti? Ana, kei te waimarie koe na te mea ko te Intel Core i5-13600KF, tetahi o nga PTM pai rawa atu mo te petipeti, kei te waatea i nga wa katoa i te utu iti. Ko te utu mo te $250 noa i runga i a Amazon, he tahae tenei mahi mo tetahi kaitoro i runga i te tahua putea.

Ko tetahi mea hei maumahara ko te Core i5-13600KF kaore e tae mai me nga whakairoiro whakauru. Heoi, ehara tenei i te awangawanga mo nga kaitakaro e hiahia ana ki te kaari whakairoiro i whakatapua, na te mea he pai ake te mahi. Ahakoa kei te takaro koe i nga taitara AAA hou, ka rukuhia ranei ki nga pakanga maha, ma tenei PTM ka whai wheako petipeti maeneene.

I roto i a maatau whakamatautau nui, i kitea e maatau te Core i5-13600KF kei te rite ki tana hoa hou, te Core i5-14600KF. Ko te tikanga karekau he moni taapiri mo te maramara hou ka taea e koe te mahi rite mo te hautanga o te utu. I whakaatuhia e ta maatau arotake ko te maramara 13th Gen i whakaputa reiti anga whakamihiihi i nga whakataunga 1080p me 1440p.

Ko te Core i5-13600KF e whakaatu ana i te 6 P-cores me te karaka turanga o 3.5 GHz (tae atu ki te 5.1 GHz whakanui) me te 8 E-cores me te karaka turanga o 2.6 GHz (tae atu ki te 3.9 GHz whakanui), e whakarato ana i te katoa o nga miro 20 . Ka tautokohia e te maramara nga huarahi 16 o PCIe 5.0 me tetahi atu ara mo PCIe 4.0.

Mena kei te whakamahere koe ki te hono i te 13600KF me te papahoahoa, me whakarite he turanga LGA 1700 mo te hototahi.

Mo te hunga overclockers kei reira, he korero pai ta matou. Na roto i te whakamahi i te chipset overclockable me te tweaking BIOS, kua whakaatu te Core i5-13600KF ki te rite ki nga mahi a te Ryzen 7 5800X3D me te tata ki te Core i9-13900K teitei.

Kaua e ngaro i tenei mahi whakamiharo mo te Intel Core i5-13600KF. Ko ta maatau arotake katoa e whakapumau ana i tana "mahi-arahi-akomanga i tana waahi utu," a inaianei ka taea e koe te wheako mo koe i te utu kore utu.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Ka taea e te Intel Core i5-13600KF te whakahaere i te petipeti kaore he whakairoiro whakauru?

Ae, he tino pai te Core i5-13600KF mo te petipeti na te mea i hangaia kia pai te mahi me nga kaari whakairoiro whakatapua, e whakarato ana i nga mahi petipeti tino pai.

2. He pehea te whakataurite o te Core i5-13600KF ki te Core i5-14600KF hou ake?

Kua whakaatuhia e o maatau whakamatautau he rite te mahi a te Core i5-13600KF ki te Core i5-14600KF hou ake nei, na te mea he utu whai hua me te kore he mahi.

3. He aha te turanga e hiahiatia ana e te Core i5-13600KF mo te hototahitanga papahoahoa?

Ko te Core i5-13600KF e hiahia ana ki te turanga LGA 1700 mo te hototahi tika me nga papahoahoa.

4. Ka taea e te Core i5-13600KF te overclocked?

Ae, ko te Core i5-13600KF ka taea te kapi ki te whakatutuki i nga taumata mahi rite te Ryzen 7 5800X3D me te tata ki te Core i9-13900K teitei ma te whakamahi i te chipset overclockable me te whakatika i nga tautuhinga BIOS.

5. Ko te utu $250 mo te Core i5-13600KF he tuku wa iti?

Ka tūtohu kia tirohia nga utu hou me te waatea i runga i a Amazon kia kore koe e ngaro i nga utu, whakatairanga ranei mo te Core i5-13600KF.