Insta360 Ace Cameras: He Whakatupuranga Hou o nga Kamera Mahi

I tukuna e Insta360 tana rarangi hou o nga kamera mahi, te raupapa Ace, e tuku ana i nga ahuatanga hou whakahihiri mo nga vloggers me te hunga kaingākau morearea. Ko enei kamera, he mea whakaawe mai i te raupapa GoPro Hero rongonui, ka haere mai me te mata takahuri ahurei e pai ake ai te hanga pikitia me te tuhi i nga vlogs i nga wa o mua. Kei te waatea te raupapa Ace i roto i nga tauira e rua: ko te kaamera Ace ka tiimata mai i te $379.99 me te putanga tino nui o Ace Pro mo te $449.99, he mea whakaraerae ki nga taputapu Leica me nga mahi maamaa iti.

Ko te kamera Ace paerewa e whakanui ana i te 1/2-inihi whakaahua whakaahua, e taea ai te tuhi i roto i te 6K kounga teitei i te 30 papa mo ia hekona. Ka taea e nga tauira e rua te kopere i nga rekoata 4K whakamiharo i te tere-tere o te 120 papa mo ia hekona, ka hopu whakaahua 48MP whakamiharo. Na nga maramara AI e rima-nanometer hou a nga kaamera Ace, ko nga ahuatanga penei i te PureVideo ka whakarei ake i nga mahi-iti-marama ma te whakakore i nga riipene i roto i te waa tuuturu, ka puta mai he riipene ataata maramara.

Ko te mea e wehewehe ana i nga kamera Ace ko to ratou mata porekereke auaha. Kaore i rite ki nga mata iti o mua i runga i etahi atu kaamera mahi, ko te raupapa Ace e whakaatu ana i te mata paanui 2.4-inihi nui o muri ka taea te huri ake kia pai ake te kite i te wa e hopu ana. Ko tenei waahanga kaore i te awhina i te hanga tika engari ka aro ki nga tohu a-ringa, ka taea te hopu-ringa-kore me te tino pai mo te hopu i nga mahi kanikani TikTok.

I tua atu, ko nga kamera Ace e tuku ana i nga waahanga watea hei whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamutu i nga rekoata ataata me te kore e pakaru i te topenga, te whakakore i nga rekoata hohe me te paatene kotahi te paatene, me te huri i nga rekoata i muri i te rekoata kia pai ake ai te whakatika ataata. Ko te tohu kaiawhina a AI ka whakaora i te wa ma te tautuhi aunoa me te tapahi i nga whakaahua mahi mai i nga rekoata ataata nui, a ko te waahanga AI Warp ka whakaputa i nga paanga ritenga i runga i nga akiaki.

Ko nga whiringa hononga o nga kamera Ace he mea whakamiharo. Ka taea e ratou te hono pai ki nga Apple Watches me nga taputapu Garmin, ka taea te whakakikorua o nga raraunga GPS penei i te teitei me te tere ki runga i nga rekoata ataata. He tino whai hua tenei ahuatanga mo nga kaikawe o waho e hiahia ana ki te tuhi i o raatau haerenga me nga raraunga tika me te whakahaere i te kamera mai i o raatau ringaringa.

Ma te hoahoa waikore, he tino pai nga kamera Ace mo te hopu i nga waa o raro i te wai, me te kaha ki te ruku ki te 33 putu me te kore he taputapu taapiri. Mo nga mahi tino kaha ki raro i te wai, ka taea e te Dive Case te ruku nga kaiwhakamahi ki te 196 putu. Ko nga papahiko o roto o nga kaamera e tuku ana i te wa tuhi 100 meneti i roto i te 4K30 me te Active HDR ka taea te utu tere ki te 80% i roto noa i te 22 meneti me te riihi tuku hiko.

Kua mohiotia a Insta360 mo ana kamera 360-tohu hou penei i te X3 me te One RS. Heoi, me te raupapa Ace, kei te anga te kamupene i tetahi huarahi hou ma te hoahoa i nga kaamera mahi ngawari ki te kaiwhakamahi me te maha o nga kaamera mahi e aro atu ana ki te hunga whakarongo.

FAQ

1. He aha te awhe utu mo nga kamera Insta360 Ace?

Ko nga kamera Insta360 Ace te utu mo te $379.99 mo te tauira auau me te $449.99 mo te putanga Ace Pro.

2. Ka taea e nga kamera Ace te tuhi ataata teitei?

Ae, ka taea e te kamera Ace auau me te putanga Ace Pro te kopere ataata 4K. Ka tautokohia e te kamera Ace ki te 6K te whakataunga i te 30 nga papa mo ia hekona, ka taea e te Ace Pro te piki ki te 8K i te 24 nga papa mo ia hekona.

3. He aha nga ahuatanga motuhake o nga kamera Ace?

Ko nga ahuatanga tino rongonui o nga kamera Ace ko te mata takahuri mo te tuhi ngawari, te whakarei ake i te riipene whakaata a AI, te whakahaere tohu a-ringa, me te hono atu ki nga Apple Watches me nga taputapu Garmin mo nga whakakikoruatanga raraunga GPS.

4. He waikore nga kamera Ace?

Ae, he hoahoa parewai nga kamera Ace e taea ai te ruku ki raro ki te 33 putu ki raro i te wai. Ma te taputapu Dive Case, ka taea e ratou te tu ki te hohonu o te 196 putu.

5. Kei hea taku hoko i nga kamera Insta360 Ace?

Kei te waatea nga kamera Insta360 Ace mo te hoko i runga i te paetukutuku mana o Insta360 (insta360.com) me Amazon.