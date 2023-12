Ko nga Whakaraeraetanga Waea Waea Waea Samsung Hou he tino whakamataku

Ko te whakatupatotanga tata nei i tukuna e te Roopu Whakautu ohorere Rorohiko o Inia (CERT-In) kua aro ki te raupapa o nga whakaraeraetanga haumarutanga tino nui i roto i nga putanga Samsung Mobile Android 11, 12, 13, me 14. Ko enei whakaraeraetanga he tino whakamataku, ka taea e te hunga whakaeke pea. ki te karo i nga tikanga haumarutanga, te uru kore mana ki nga korero tairongo, me te whakahaere i nga waehere kino.

Kua kitea e nga kairangahau CERT-In te maha o nga whakaraeraetanga i roto i nga momo waahanga o te rauwiringa kaiao a Samsung. He kanorau te ahua o enei whakaraeraetanga, a tera pea ka puta he hua kino mena ka whai hua. Ko etahi o nga raru ko te whakaohooho i te putunga puhake me te puhake-a-papa-a-papa, te whakararu i te PIN SIM o te taputapu, te whai waahi ki nga kaha haapurorotanga, te uru ki nga raraunga pouaka kirikiri o AR Emoji, te maataki i te raka a Knox Guard na roto i te whakahaere i te wa o te punaha, te whakahoki mai i nga konae, te whakararu i nga korero tairongo. , me te whakahaere i te waehere tuku noa.

Ko nga taputapu kei te tupono kei roto i te tini o nga hua Samsung, tae atu ki te raupapa tupuni S23, Galaxy Flip 5, Galaxy Fold 5, me etahi atu. Hei tiaki i enei whakaraeraetanga, ka akiakihia nga kaiwhakamahi waea pūkoro Samsung ki te mahi tere ma te whai i enei mahi:

Hoatu nga Whakahoutanga Haumarutanga: Me whakauru nga kaiwhakamahi i nga whakahoutanga haumarutanga e whakaratohia ana e Samsung ma te tohutohu haumarutanga mana. Ko te tirotiro i nga wa katoa mo nga whakahou me te whakamahi i aua mea ka whakarite kei te noho nga waahi haumarutanga hou. Hei tirotiro mo nga whakahou, whakatere ki Tautuhinga> Whakahoutanga Pūmanawa> Tikiake me te tāuta.

Kia Tupato: Kia tae noa ki te tono whakahou, kia tupato nga kaiwhakamahi i te wa e whakamahi ana i nga taputapu e pa ana, ina koa i te wa e pahekoheko ana ki nga puna pono, ki nga tono kore mohio ranei.

Kia mau ki nga tono mo te ra: Kei roto pea i nga taupānga tawhito nga whakaraeraetanga ka taea e te hunga whakaeke te whakamahi. He mea nui kia mau tonu nga tono katoa ma te toro ki te Toa Play Store me te tirotiro i nga whakahoutanga i ia wa.

Tāutahia nga Taupānga mai i nga Puna Whakapono: Me whakauru nga kaiwhakamahi i nga taupānga mai i nga puna rongonui, penei i te Toa Play Store. Ko te tango i nga tono mai i nga paetukutuku tuatoru ka piki ake te tupono ki te whakauru i nga rorohiko kino.

Kia tupato ki te Paatohia i runga Hononga: A ape i te paato i nga hononga i roto i nga imeera me nga karere mai i nga kaituku kaore koe e mohio. Ka taea e enei hononga te arahi ki nga paetukutuku hītinihanga i hangaia hei tango korero whaiaro.

Ma te whai i enei whakatupato me te whakahou wawe i o raatau taputapu, ka taea e nga kaiwhakamahi waea pūkoro Samsung te whakaiti i nga tupono haumarutanga e pa ana ki enei whakaraeraetanga. He mea nui ki te whakarite i te haumarutanga o te taputapu ki te tiaki i nga korero whaiaro me te whakarite i te wheako kaiwhakamahi haumaru.