Ka Whakatakihia e Apple nga Tianga Rokiroki iCloud+ Hou: 6TB me te 12TB

I ohorere a Apple i tana hunga whakarongo ki te panui o nga waahanga hou e rua mo tana ohaurunga rokiroki kapua, iCloud +. Ko te kaupapa matua ki nga kaitango whakaahua me nga kaihanga kiriata e hiahia ana kia nui te rokiroki mo o raatau ihirangi, ko enei mahere ohaurunga hou ka herea ki te aro. Ko te huratanga i pa mai te haruru mai i te mano, e tohu ana i te hiahia nui mo te kaha rokiroki.

I raro i te hanganga utu o naianei, ka tukuna e iCloud + nga kaiohauru 50GB mo te $0.99 ia marama, 200GB mo te $2.99 ​​ia marama, me te 2TB mo te $9.99 ia marama. Na te whakaurunga o nga mahere 6TB me 12TB, ka taea e nga kaiwhakamahi te penapena i nga raraunga nui ake. Ahakoa kaore pea te nuinga o nga kaihoko e hiahia ki te penapena nui, ko nga kaitango whakaahua ngaio me nga kaihanga kiriata e whakamahi ana i nga tauira hou o te iPhone 15 me nga kaha o te kamera ka kitea he mea tino nui enei mahere.

Ahakoa kaore a Apple i whakaatu i te utu tika mo nga reanga rokiroki hou, ka taea e taatau te whakatau i te maarama i runga i nga reeti o naianei. Ko te mea pea ko te ohaurunga 6TB kaore e neke ake i te $30 ia marama, ko te taumata 12TB me tata ki te $60 ia marama. Hei whakataurite, ko nga mahere rokiroki a Google mo te 5TB me te 10TB o nga raraunga he utu mo te $24.99 me te $49.99 ia marama, e whakaatu ana i nga tohu utu rite.

I tua atu i te kaha ake o te rokiroki, ka koa tonu nga kaiohauru a iCloud+ ki nga ahuatanga tūmataitinga o naianei, tae atu ki te Huna I Taku Imeera me te Relay Motuhake. Ko enei ahuatanga ko te tiaki i nga raraunga kaiwhakamahi me te whakarite i te wheako tirotiro haumaru. Na te iCloud+ e tuku ana i te rokiroki whakawhanui me te noho muna, kei te tuku tonu a Apple i tetahi ratonga rokiroki kapua whanui me te pono ki ona kaiwhakamahi.

– Ko te tweet a Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930