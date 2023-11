Ka mau te Mataara Rugged Hou ki te Apple Watch Ultra

Kei te rapu maataki uaua ka taea e koe te whakahaere i tetahi taiao kino? Wareware i nga maataki atamai. Ko te Casio G-Shock GW-9500 Mudman i tukuna tata nei pea ko te huarahi tino pai ki te Apple Watch Ultra.

I hangaia mo nga haerenga ki waho me nga haerenga o waho, i hangaia te Mudman ki te tu ki nga ahuatanga tino kino. Na tana hanganga Kaitiaki Wao Tino uaua me nga paatene atete paru, kua reri ki te kawe i nga mea katoa e maka ana e koe. Ahakoa kei te taraiwa koe i tetahi akoranga whakawero i waho-ara, kei te whai waahi ranei koe ki nga mahi taikaha, kua eke tenei mataaratanga mo te mahi.

Ko te mea e wehe ke ai te Mudman ko tona roa me te mahi. Karekau he hononga Nihokikorangi, engari ka utua ki nga ahuatanga penei i te mata LCD paparua-rua me te kapehu matihiko ka kitea aunoa i te raki aukume. Ka ine ano i nga panui barometric, teitei me te pāmahana. I tua atu, ka whakakahangia e te marama, ka whakakore i te hiahia mo te utu.

Kaore i rite ki te Apple Watch Ultra, ka tae mai te Mudman i roto i nga tae rereke e toru: Rescue Orange, Military Green, me Tactical Black. He pakari, he pakari, he tino tu. Kaore pea i a ia nga ahuatanga mohio katoa o te maataki atamai teitei, engari ko te haurua o te utu me te tuku i te kaha e hiahia ana koe mo nga haerenga o waho.

Ko te Mudman he Apple Watch Ultra rereke? Ae me te kore. Ahakoa kei te kore te mahi matatau me nga whakamohiotanga o te maataki atamai, he pai ake i runga i te mauroa me te pono. Ko te tino pai mo te hunga e hiahia ana ki te maataki uaua, kore-kore e taea te pupuri i o raatau oranga kaha.

Na, mena kei te whakamahere koe i to rerenga o waho o muri, whakaarohia te whitiki i runga i te Mudman kaua ki to Apple Watch Ultra. He hoa huatau me te pono e kore koe e tuku.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He hototahi te Casio G-Shock GW-9500 Mudman ki nga waea atamai?

Kaore, kaore he hononga Nihokikorangi a Mudman, kaore e taea te hono ki te waea atamai.

2. Ka taea e te Mudman te whai i nga mahi hauora me te whakapakari tinana?

Kao, karekau he ahuatanga a te Mudman ki te aroturuki i te hauora me te whakapakari tinana.

3. He pehea te mana o te Mudman?

Ko te Mudman te mana o te marama, ka whakakore i te hiahia mo te whakakapinga o te pākahiko, te utu ranei.

4. He kāpehu ta te Mudman?

Ae, kei te Mudman he kapehu matihiko ka kitea aunoa i te raki aukume.

5. He pai te Mudman mo te kauhoe, mo te ruku ranei?

Āe, he ātete ki te wai te Mudman, he pai mo te kaukau, ruku, me etahi atu mahi wai. Heoi, he iti ake te whakatauranga aatete ki te wai ka whakaritea ki nga maataki ruku whakatapua.