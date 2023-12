Te Tirotiro i te Hohonutanga Ngaro o te "Kuwaha ki te Mea ngaro"

He kaihōpara toa, a George Kourounis, i eke ki te kaupapa whakamihi kua hurahia te oranga o te tangata ke. I te hekenga maia ki te hohonutanga o te mea e kiia nei ko te "Kuwaha ki te Mea ngaro," ka mau a Kourounis i nga whakaahua whakamataku o tana mahi rappelling ki roto i te mura o te ahi. Ko tenei rua muramura, e maumahara ana ki te rua mura nui, e mura tonu ana mo te wha tekau tau i roto i te koraha ururua o Turkmenistan.

Ko te whainga tuatahi o tenei ope whakataki whenua ko te wetewete i nga mea ngaro o nga taiao tino nui, a ko Kourounis i mua i tenei mahi putaiao. I a ia e heke ana ki roto i te oumu wera, ka kohia e ia nga tauira o te oneone mai i raro rawa i runga i te tumanako ka kitea e ia nga huakita extremophile ka taea te whakaatu hohonu ki te oranga i roto i nga ahuatanga kino. He mea whakamiharo, ko te ahua kei roto i nga tauira oneone i riro mai i te Gate to Mystery kei roto te ora kitakita. Ko te tohunga moroiti a Takuta Stefan Green, i uru hoki ki te haerenga, i whakapumau i te noho mai o etahi huakita e whakarangatirahia ana e te teitei o te mahana me te iti o nga matūkai o te rua.

Ko te mea hei taapiri atu i te whakapoapoa o waho o te whenua ki tenei kitenga whakamiharo ko te tirohanga whakamiharo i mihi ki a Kourounis i tana hekenga. Ko te karaka karaka i puta mai i te mura o te ahi, me nga pakitara muramura o te rua, i hanga he ahua o te ao e maumahara ana ki tetahi aorangi, ko Mars ake ano. I whakatauritea e Kourounis te ahua whakamataku ki te hikoi ki runga i te ao manene o te karaka, te oneone whero ranei.

Kare e kore, he maha nga wero i pa ki a Kourounis i roto i tenei mahi whakamate. I a ia e tu ana i runga i te pari o te rua nui, e karapotia ana e te mura o te ahi, ka whakaae ia ki te tino mataku. Heoi, i te kaha o tana hiahia me te hiakai mo te haerenga, ka maia a Kourounis ki te heke ki roto i nga waahi kaore i mohiotia, me nga patai mo te oranga o ana taura me te hau o te hau.

I te mutunga, ko tenei haerenga tino kore ki te kuwaha ki te ngaro kaore i hura noa i te oranga ohorere i roto i tetahi o nga taiao tino kino o te whenua engari i whakarato ano hoki i nga raraunga me nga whakaaro nui e pa ana ki nga ahuatanga tino kino. Ko te mahinga whakamiharo a Kourounis he tohu mo te wairua tangata kore e taea te ngakau me tona hiahia kaha ki te tirotiro i nga mea whakamiharo kei tua atu i a tatou.