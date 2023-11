Ko te Whenua Hurihuri o Xbox me Call of Duty

I te rironga mai a Microsoft i te Call of Duty, te kaporeihana rongonui tuatahi-tangata kaikopere, he maha nga kaiwhaiwhai me nga kaakaro e miharo ana mo nga mea kei te heke mai. Na te tukunga tino tumanako o Call of Duty: Modern Warfare 3 i te Whiringa-a-rangi 11, 2023, he nui nga tumanako mo Microsoft me nga kaihanga o te keemu.

Ehara i te mea ngaro ko Call of Duty kua whakahēhia mo te kore o nga mahi hou i nga tau tata nei. Heoi, ko te kaporeihana e mau tonu ana te rongonui me te whai hua, e whakaputa moni ana i nga piriona. Ko te whai waahi a Microsoft ki te kaporeihana ka mau mai he tirohanga hou me te tupono mo nga huarahi hokohoko whakaongaonga.

Ina tata nei, i ohaina nga kaiwhakamahi papatohu Xbox Series X me Xbox Series S me nga panui nui e aro nui ana mo te Call of Duty: Modern Warfare 3 ota-mua i te wa e huri ana o raatau taputapu. Ahakoa i kitea e etahi o nga kaitoro he pokanoa enei panui, he mea tika kia kite koe kotahi noa te putanga mai, ka ngawari te whakakore. Kei te whakanui a Microsoft kei te whai whakaaro nui ratou ki nga urupare a nga kaiwhakamahi me te ngana ki te whakataurite i waenga i nga panui me nga wheako kaiwhakamahi.

Ko te korero, kua roa nga panui i runga i te papatohu Xbox hei kaupapa tautohetohe i waenga i nga kaiwhaiwhai. I a raatau e awhina ana ki te awhina i te papatohu papatohu, ko etahi e kii ana ko nga utu ohaurunga, penei i te Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Ultimate ranei, me hua ki te whakaheke i nga papatohu kore-panui.

Ma te titiro whakamua, ka taea e te hoko a Microsoft te whakaatu i nga huringa nui ki te huarahi hokohoko me te whakaatu a Call of Duty. Na te rereke o nga whaainga me nga tumanako ka whakaritea ki te rangatira o mua o Activision, ka kaha ake pea a Microsoft ki te whakaputa i nga raarangi, ka taea e nga kaikopere whakataetae i runga i tana papaaho he waahi manawa.

I tua atu, ko te mutunga o te mahi hokohoko me te PlayStation ka puta nga patai mo te ahua o te Call of Duty ka hono tahi me te Xbox a meake nei. Ko enei koretake e whakaatu ana i te tipu haere tonu o te umanga petipeti me te whakamaumahara ki a maatau kaore he mea i whakatakotoria ki te kohatu.

Ahakoa kei te rangirua te heke mai o Call of Duty i raro i te mana o Microsoft, ka taea e nga kaitakaro me nga kaiwhaiwhai te tumanako mo te taurite i waenga i nga rautaki hokohoko me te whakaute mo te wheako kaiwhakamahi. Ko te wa anake ka korero me pehea te huri haere tonu o te whenua o Xbox me Call of Duty.

FAQ

P: Ka tukuna tonu a Call of Duty ia tau i raro i a Microsoft?

A: He whakaaro kei te peka ke a Microsoft mai i te raarangi tuku a-tau ki te whakarato waahi manawa mo nga kaikopere whakataetae me te tuku i nga kaiwhakawhanake kia nui ake te wa mo te whanaketanga keemu.

Q: Ka aha te mahi hokohoko me te PlayStation?

A: I te paunga o te mahi hokohoko me te PlayStation i roto i nga tau e haere ake nei, kei te noho koretake te tohu-tahi o Call of Duty me Xbox. Ka taea pea te whakarereke i nga rautaki hokohoko a meake nei.

Q: Kei te awangawanga nga kaiwhakamahi Xbox mo nga panui pokanoa i runga i te papatohu?

A: Kua puta te pouri o etahi kaiwhakamahi Xbox ki nga panui kei runga i te papatohu, ina koa ki te whakaaro ki nga utu ohaurunga kua utua e ratou. Ka whakaae a Microsoft ki nga urupare a nga kaiwhakamahi me te whai kia mau tonu te taurite i waenga i nga panui me nga wheako kaiwhakamahi.

P: Ka pehea te paanga o te mana o Microsoft ki te mahi hou i Call of Duty?

A: I a Microsoft e noho ana, ka awehia pea te mahi hou i roto i te Call of Duty e nga whainga me nga rautaki a te kamupene. Ko te whanaketanga o te kaporeihana i raro i te mana o Microsoft kare tonu e matapae.

Rauemi: Xbox