Te Keti 3 o Baldur: Te Whakatau i nga Take Keemu me tetahi Paa Nui

Ko Baldur's Gate 3, he keemu e tino tumanakohia ana, kua tukuna e ia tana papaki tuawha e whai ana ki te whakatau i nga take 1,000. Ko tenei whakahoutanga nui e whakaatu ana i te kaha o nga kaihanga ki te whakarato i te wheako petipeti pai ake mo nga kaitakaro.

Ko tetahi taapiri nui ko te kaha o nga kaitakaro ki te horoi i a raatau ano. Ko tenei ahuatanga kaore i te taapiri noa i te pa o te pono ki te keemu engari ka whakarei ake i te wheako rumaki. Ka taea e nga kaitakaro inaianei te pupuri i o raatau kiripuaki ki te noho akuaku, me te taapiri i tetahi paparanga o te pono ki te taakaro.

I tua atu, he maha nga raru kua pa ki nga kaitakaro mai i te tukunga o te keemu. Ahakoa ka kitea nga korero tika o nga tuhipoka papaki i runga i te IGN.com, he mea whakamihi kua whakapau kaha nga kaihanga ki te rino i nga pepeha me nga take i whakaarahia e te hapori petipeti.

I etahi atu korero RPG, ko te Atarangi o te Erdtree roha mo Elden Ring kei te whanake i tenei wa. Ko te kamupene matua o FromSoftware, te kaiwhakawhanake i muri o Elden Ring, kua whakapumautia kei te pai haere te hanga o tenei kaupapa hou. Ahakoa kaore ano kia panuitia he ra tuku, ko tenei whakahoutanga he tohu whakatenatena mo nga kaiwhaiwhai e tatari ana ki te toronga.

Ka huri i to maatau aro ki te Far Cry 6, i korero tata a Ubisoft mo te tautoko a te keemu. I kii te kamupene, ahakoa kua mutu te tautoko mo te taitara hou o te Far Cry franchise, ka waatea tonu nga tikanga ipurangi mo nga kaitakaro a muri ake nei. Ko tenei purongo e whakapumau ana i nga kaitakaro ka taea tonu e ratou te koa ki nga ahuatanga maha o te keemu ahakoa te mutunga o te tautoko mana.

Hei whakamutunga, ko te papaki hou mo Baldur's Gate 3 e whakaatu ana i te kaha o te roopu whanaketanga ki te whakarei ake i te keemu mo nga kaitakaro. Na te maha o nga take kua whakatauhia, tae atu ki te taapiri o nga miihini akuaku whaiaro, ka tukuna e te keemu he wheako ruku me te ngahau. I tua atu, ko nga whakahoutanga mo te ahunga whakamua o te Koruru o te Erdtree roha mo Elden Ring me te waatea tonu o nga tikanga ipurangi a Far Cry 6 e whakahihiri ana mo te hunga kaingākau RPG.