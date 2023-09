Ka Whakanuia e Huawei te Waea Tukunga mo te Mate 60 Series Waea atamai

By

Ko Huawei Technologies, tetahi o nga kaihanga atamai nui o Haina, kua piki ake tana whaainga tuku mo te haurua tuarua o tenei tau mo tana waea atamai raupapa Mate 60. Ko te hiahia o te kamupene inaianei ki te tuku atu i te 20% atu i nga waahanga o mua, e ai ki te purongo mai i te Securities Times whaimana.

E kii ana te ripoata ko te tumanako a Huawei ki te tuku i te iti rawa o te 40 miriona waeine o ana waea atamai hou i te tau 2023. Ko tenei taumata teitei e whakaatu ana i te maia o te kamupene ki te tono mo tana raupapa Mate 60.

Ko te raupapa Mate 60 a Huawei te taapiri hou ki te rarangi waea atamai a te kamupene. E mohiotia ana enei taputapu mo o raatau ahuatanga tapahi me te hangarau matatau. Ko te raupapa Mate 60 e tika ana hei whakaatu i te pono o Huawei ki te mahi auaha me te tuku i nga kaiwhakamahi he wheako atamai tino pai.

Kaore ano a Huawei i tuku urupare mana ki te purongo me tana whaainga tuku kua whakahoutia. Heoi, ko tenei pikinga o te whaainga e kii ana kei te tumanako te kamupene mo te whiwhinga maakete o ana waea atamai hou. I te mea ko tetahi o nga kaihanga atamai nui i Haina, ko te whakatau a Huawei ki te whakanui i te whaainga tuku e tohu ana i tana hiahia ki te pupuri i tana tuunga maakete me te whakatutuki i te piki haere o te hiahia a nga kaihoko.

