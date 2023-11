Me pehea e whakaahua ai koe i te kamupene Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, he ingoa whare kua rite ki te ngawari me te utu. I whakaturia i te tau 1962 e Sam Walton, kua tipu te kamupene hei toa nui rawa atu o te ao, me te noho ki nga whenua 27 me te neke atu i te 11,000 toa. Ko te kaupapa a Walmart he penapena moni a te tangata kia pai ake ai te noho, a na tenei kaupapa i hanga nga mahi me te ingoa o te kamupene.

Te Tauira Pakihi me nga Mahi a Walmart

Ka mahi a Walmart i runga i te tauira pakihi utu iti, me te whakamahi i tana mana hoko nui ki te whiriwhiri i nga utu iti mai i nga kaiwhakarato me te tuku i aua penapena ki nga kaihoko. He maha nga momo hua e tukuna ana e te kamupene, tae atu ki nga hoko kai, hikohiko, kakahu, me nga taonga o te whare, i nga utu whakataetae. Ko nga toa a Walmart e mohiotia ana mo to raatau rahi, he maha nga wa e tuku ana i te wheako hokohoko kotahi-mutu mo nga kaihoko.

I nga tau tata nei, he nui ano nga moni whakangao a Walmart i roto i te e-tauhokohoko, me te whakanui ake i tona aroaro ipurangi ki te whakataetae ki nga tangata nunui o te ahumahi penei i a Amazon. He maha nga ratonga ipurangi e tukuna ana e te kamupene, tae atu ki te tuku hoko kai me nga whiringa tiki, hei whakatutuki i nga hiahia tipu o ana kaihoko.

Te Paanga a Walmart ki nga Hapori

Ko te whanuitanga o te toronga a Walmart me nga utu utu nui kua noho hei kai maataki i roto i nga hapori maha. Ko nga toa a te kamupene he punga mo nga ohanga o te rohe, he whai waahi mahi me te kukume i etahi atu pakihi ki te rohe. Heoi ano, ko te paanga o Walmart kaore he tautohetohe. E tohe ana nga kaiwawao ko nga utu iti a te kamupene me nga rautaki roha kaha ka pa kino ki nga pakihi iti me te arahi ki te whakakotahitanga o nga ohanga o te rohe.

FAQ

Q: He aha te wahanga maakete a Walmart?

A: Ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao, me te nui o nga wahanga maakete i nga whenua rereke.

Q: E hia nga kaimahi a Walmart?

A: I te tau 2021, neke atu i te 2.3 miriona nga hoa mahi a Walmart puta noa i te ao.

P: Kei a Walmart etahi kaupapa ukauka?

A: Ae, kua whakapau kaha a Walmart ki te oranga tonutanga, tae atu ki nga whainga ki te whakatutuki i te kore ururua me te whakahaere i runga i te 100% pūngao whakahou.

Q: He aha te hononga o Walmart me ana kaiwhakarato?

A: Ka mau tonu nga hononga kaha a Walmart me ana kaiwhakarato, me te whakamahi i tana mana hoko ki te whiriwhiri i nga utu iti me te whakarite i te waatea o nga hua.

Hei whakamutunga, ko Walmart he toa hokohoko o te ao e mohiotia ana mo tana tauira pakihi iti-utu, he maha nga tuku hua, me te pono ki te penapena moni a nga kaihoko. I te wa e pa ana te kamupene ki te whakahee, kei te noho tonu te mana nui i roto i te umanga hokohoko, te hanga hapori me te whakarato i nga whiringa utu mo nga kaihoko puta noa i te ao.