He pehea te Whakahoutanga o te Hangarau Roopu Narrow Ultra i te Whakawhitiwhiti Ahokore

I roto i te ao e tipu haere tonu ana mo te whakawhitiwhiti ahokore, kua ara ake he hangarau hou, e oati ana kia huri ke i te huarahi hono me te whakawhitiwhiti korero. Ko te hangarau Ultra Narrow Band (UNB), me ona ahuatanga ahurei me ona kaha, kua whakaritea ki te whakahou i te whenua o te whakawhitiwhiti ahokore e mohio ana tatou.

He aha te hangarau Ultra Narrow Band?

Ko te hangarau Ultra Narrow Band e pa ana ki te tikanga whakawhitiwhiti ahokore e whakamahi ana i nga roopu auau tino whaiti ki te tuku raraunga. Kaore i rite ki nga hangarau ahokore tawhito e hiahia ana kia whanui ake nga roopu auau, ka mahi a UNB i roto i te awhi whaiti, he iti iho i te 1 kHz. Ma tenei ka taea te korero pai me te pono mo nga tawhiti roa, ahakoa i roto i nga taiao wero.

He pehea te mahi a UNB?

Ka whakamahia e te hangarau UNB tetahi kaupapa whakarereke e taea ai te tuku raraunga ma te whakamahi i te mana iti me te bandwidth. Ma te whakamahi i nga roopu auau whaiti, ka taea e nga taputapu UNB te mahi me te iti o te whakapau kaha, ka pai mo nga tono hiko-hiko penei i nga taputapu Ipurangi o nga Mea (IoT) me nga pukoro mamao. Ka tukuna e nga taputapu UNB nga raraunga i roto i nga pupuhi poto, te whakanui i te kaha o te kaha me te whakaroa i te ora o te pākahiko.

He aha nga painga o te hangarau UNB?

He maha nga painga o te hangarau UNB i runga i nga tikanga whakawhitiwhiti ahokore tuku iho. Tuatahi, ko te ahua o te taarua whaiti e taea ai te whakanui ake i te awhe me te kuhu mai i nga arai, e pai ana mo nga tono ki nga waahi tawhiti, ki nga taiao o raro ranei. I tua atu, ka taea e nga taputapu UNB te noho tahi me etahi atu hangarau ahokore me te kore e pokanoa, me te whakarite korero pono me te kore e mutu. Ano, ko te iti o nga whakaritenga hiko o nga taputapu UNB ka whai hua te utu me te pai ki te taiao.

He aha nga tono pea o te hangarau UNB?

He nui, he kanorau hoki nga tono o te hangarau UNB. Ko tetahi o nga waahi tino rongonui kei te whai paanga nui a UNB i roto i te mara o IoT. Ka taea e nga taputapu UNB-whakahohea te tuku raraunga mai i nga momo pukoro me nga taputapu, ka taea te hono honohono me te aro turuki i nga wa i roto i nga taone atamai, ahuwhenua, tiaki hauora, me te miihini ahumahi. Ko te hangarau UNB ano hoki e mau ana te oati mo te whakarei ake i te whakawhitiwhiti korero ki nga waahi mamao, te whakapai ake i nga punaha urupare aituā, me te whakaahei i te whakahaerenga kaha.

Hei whakamutunga, kua rite te hangarau Ultra Narrow Band ki te huri i te whakawhitiwhiti ahokore ma te tuku hononga pai, pono, me te utu-utu. Na ona ahuatanga ahurei me ona tono ka taea, kei te para te UNB i te huarahi mo te hono atu me te ahu whakamua hangarau. I te mea kei te tipu haere tonu tenei hangarau, ka taea e tatou te tumanako ka kite tatou i tona mana hurihuri i roto i nga momo ahumahi me te oranga o ia ra.