Nga Tohu Taakaro 2023: Te Whakanui i te Kairangi i roto i te Ahumahi petipeti

Ko nga Tohu Taakaro 2023, he huihuinga-a-tau e whakanui ana i nga tino whakatutukitanga o te umanga petipeti, ka tu hei te Rapare. Ko tenei whakaaturanga e tino tumanakohia ana ka tukuna oratia mai i te Whare Tapere Peacock o LA ka taea te maataki ma te ipurangi i runga ipurangi neke atu i te rua tekau ma rua nga papaaho.

Ko te putanga 10 o The Game Awards e oati ana ka tukuna he po e ki ana i te hikaka me te whakangahau. I te taha o te panui i nga toa i roto i nga waahanga rereke e 31, ka whakaatuhia e te huihuinga nga panui tuatahi tuatahi, te whakahekenga o nga waka taraiwa, te hikoi i nga whakaaturanga puoro ora, me nga whakaaturanga a nga tangata rongonui.

Ko nga kaiwhakataki i tenei tau ko nga ingoa nui penei i a Timothée Chalamet, e mohiotia ana mo ana mahi i roto i te "Wonka" me "Dune," ko Anthony Mackie mai i te "Twisted Metal" a Peacock, ko Christopher Judge, te kaiwhakaari i muri i te "God of War" me tana waahanga e haere mai ana. hei DJ me te kaihanga Zedd. A kaua tatou e wareware ki te ahua Muppet aroha a Gonzo.

Ko nga Tohu Taakaro 2023 kua tae mai he whakautu tino nui, me nga tautapa puta noa i nga momo momo me nga kaupapa. Ko enei whakaingoatanga, he 112 nga keemu rerekee, takitahi, kapa, me nga huihuinga, i tohua e te kaiwhakawa o te ao, he mangai mai i te 100 neke atu o nga panui panui me nga waahi whakaawe.

Ko te tohu Game of the Year e tino hiahia ana ki te whakataetae e ono nga taitara rongonui i tenei tau. "Alan Wake 2" i whakawhanakehia e Remedy Entertainment, "Baldur's Gate 3" na Larian Studios, "A Marvel's Spider-Man 2" mai i Insomniac Games, "Resident Evil 4" na Capcom, "Super Mario Bros. Wonder" na Nintendo, me " Ko te Poutohu o Zelda: Roimata o te rangatiratanga” na Nintendo hoki. Ko te kaihanga me te kaihautu o nga Tohu Taakaro, a Geoff Keighley, i whakapuaki i tana harikoa mo te rarangi kaha, me te whakaatu ko nga kaitono katoa kua whakatauhia he kaporeihana kua whai paanga nui ki te umanga petipeti.

Mo te hunga e rikarika ana ki te whakarongo ki nga Tohu Taakaro, ka taea e koe te hopu i te awa ora i runga i nga papaaho rongonui penei i YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, me X. Ko nga hononga ki nga tohu keemu ko nga awa ora mo enei papaaho ka tukuna kia ngawari te uru atu te huihuinga.

Ko nga Tohu Taakaro 2023 na nga kaihanga matua a Geoff Keighley raua ko Kimmie Kim i kawe mai ki a koe. Ko LeRoy Bennett te kaiwhakahaere auaha, ko Richard Preuss te kaiwhakahaere.