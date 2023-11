Me pehea te Whakaritea i nga rohe me te noho pai o te tinana i nga hararei

Ko te wa hararei he wa harikoa, whakanui, me te kino, ko nga korero kaore i tonohia mo o tatou tinana. Ahakoa he whanaunga pai e korero ana mo to taumaha, ma tetahi hoa ranei e whakaatu ana i o raatau awangawanga kai ki runga i a koe, ka taea e enei korero te whakaheke i te wairua harikoa. Heoi, he mea nui kia mahara kei a koe te mana ki te whakatakoto rohenga me te pupuri i te hinengaro pai-tinana.

Engari kaua e mau ki roto i nga korerorero e kore e pai, whakatikahia te kaupapa. Hei tauira, ki te korero tetahi mo to tinana, whakautu me te penei, "Kei te mihi ahau ki to whakaaro, engari he mea ngawari tenei kaupapa ki ahau. Ka taea e taatau te korero mo o mahi haerenga tata nei?” Ma te whakaae ki o raatau hiahia engari me te whakaatu i to pouri, ka mau tonu koe ki te korero tuwhera i a koe e tiaki ana i o rohe.

He mea nui ano te whakawero i te whakapono me noho tonu te tinana. Whakamaharatia koe me etahi atu ka huri noa nga tinana katoa i roto i te waa, kaore he whakatau uara. Engari kaua e korero mo te ahua tinana o tetahi atu, arotahi ki o raatau ahuatanga o roto e tino whai kiko ana. Hei tauira, ki te puta mai he huringa i roto i te tinana o tetahi, anga atu ano te korerorero ki te whakanui i tona mana me tona kaha ki te whakangawari i etahi atu.

Ko nga korero e pa ana ki te kai ka tino werohia i te wa hararei, ina koa ka puta he awangawanga, he koretake ranei. Hei whakautu, ka taea e koe te whakakore i te ahuatanga me te korero ngawari penei, "Mauruuru mo nga korero!" ka werohia ranei he paku whakakata ma te kii, "Aue, kaore au i mohio! Akene ka pai ahau ki tenei parai reka me te kore hara!” Ma te pupuri i te reo pai me te maia ki te kai i to kai, ka kii koe i to tika ki te reka ki nga mea ngahau me te kore e whakatau.

Kia maumahara, ko te matua ki te whakatere i enei ahuatanga ko te whakarite me te whakakaha i o rohe ma te aroha me te whakapumau. Ko te awhi i to uara ki tua atu o te ahua tinana me te huri i nga korerorero ki nga kaupapa whai kiko ake ka awhina i te hanga i te waahi hararei e arotahi ana ki te koa, te hononga, me te whakaae-whaiaro.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Me pehea taku whakautu ki nga korero e pa ana ki te tinana i nga wa hararei?

A: Whakaaetia te whakaaro, whakapuaki i to pouri, ka huri ano i te korerorero ki tetahi kaupapa rereke e pai ana koe ki te korerorero.

P: Me pehea e taea ai e au te huri i te aro mai i te ahua tinana ki nga ahuatanga whai kiko ake?

A: Ka ara ake nga korerorero e pa ana ki te tinana, whakanuia nga huanga o roto penei i te mana, te atawhai, me etahi atu huanga pai o te tangata e korerohia ana.

P: Me aha au mena ka korero mai tetahi tangata e pa ana ki te kai e whakaohooho ana i ahau?

A: Whakautu mai i runga i te whakakatakata, i te ngakau ngawari ranei, me te whakapuaki i to tika ki te kai i to kai me te kore he, he whakatau ranei.

Rauemi:

– Te Kai Kai-kore i Los Angeles (www.limitlessnutritionla.com)