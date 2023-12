Ka Whakamahia e Google nga Whakaritenga Haumarutanga Hou mo nga Kaute Taukore

I korero tata a Google ka whakakorehia e ia nga kaute a Google e kore e kaha, tae atu ki a Gmail, Whakaahua, me nga ratonga Puku, i roto i te kaha ki te whakarei ake i te haumarutanga me te tiaki i nga raraunga kaiwhakamahi. Na tenei whakatau i whakaohooho i waenga i nga kaiwhakamahi kia uru mai ano ki a raatau putea i mua i te wa kati.

He maha nga kaiwhakamahi kua korero he uaua ki te takiuru ki o raatau putea na te wareware i nga kupuhipa me nga korero whakaora. Hei whakatika i enei take, ka tukuna e Google nga whiringa whakaora mo nga kaiwhakamahi. Mena kua ngaro, kua wareware ranei koe i to kupuhipa, ka taea e koe te toro ki te wharangi whakaurunga ka paato i te "whakamatau i tetahi atu huarahi" i raro i te mara kupuhipa. Ka tukuna e Google he waehere whakaū ki to nama waea e hono ana, ki to wahitau imeera whakaora ranei. I muri i te whakaurunga angitu i tenei waehere, ka akiakihia koe ki te hanga i tetahi kupuhipa hou.

Mo nga kaiwhakamahi karekau he waea e hono ana ki o raatau putea, ka taea tonu e ratou te paato i te "whakamatau i tetahi atu huarahi" ki te whiwhi waehere whakaū ma o raatau wahitau imeera whakaora. I tua atu, e taunaki ana kia tirohia nga taputapu o mua ka taea tonu te haina ki to putea.

Mena karekau he wahitau imeera whakaora, ka tono pea a Google ki a koe ki te whakautu i nga patai whakaora hei huarahi whakamutunga. E tohutohu ana kia whakautua enei patai i runga i tetahi taputapu i whakamahia e koe i mua ki te haina, ki tetahi waahi mohio ranei. Kia whai whakaaro ki nga taipitopito, kaua hoki e pekehia nga patai, na te mea e hiahia ana a Google ki nga korero e tika ana hei manatoko i to tuakiri.

Mo nga wahitau imeera kua warewarehia, ka tukuna e Google te whiringa ki te whakaora i a raatau na roto i taua patai. Ma te toro ki te wharangi whakaora kaute me te kowhiri i te "imera kua wareware?" kōwhiringa, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarato i o raatau nama waea, i etahi atu wahitau imeera ranei hei whakahoki mai i o raatau kaute kua ngaro.

He mea nui kia mahara ko nga whiringa whakaora katoa e hiahia ana etahi korero mo te putea kua ngaro, na te mea kei te aro nui a Google ki te haumarutanga me te manatoko i te tuakiri o te rangatira. Ko te pupuri i nga mahi i runga i te kaute ma te haina i nga wa katoa ka taea hoki te whakarite kia kore e whakakorehia nga ihirangi.

