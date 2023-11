Me pehea te whakakore i nga tono me nga mahi papamuri e whakamahi ana i nga raraunga

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho te whakamahinga raraunga hei waahanga nui o to tatou oranga o ia ra. Ahakoa kei te tarere ataata, te tirotiro pāpāho pāpori, te whakamahi momo tono ranei, ka pau nga raraunga i o maatau waea atamai me nga taputapu. Heoi, ko te nui o te whakamahinga raraunga ka puta he utu ohorere, he puhoi ranei te tere ipurangi. Hei karo i enei take, he mea nui kia mohio me pehea te whakakore i nga taupānga me nga mahi papamuri e whakamahi ana i nga raraunga. Anei he aratohu taahiraa-i-te-taahiraa hei awhina i a koe ki te whakahaere i to whakamahinga raraunga.

Hipanga 1: Tautuhia nga Raraunga-Hiakai-Raraunga

Ko te mahi tuatahi ko te tautuhi ko wai nga taupānga e kai ana i te nuinga o nga raraunga. I runga i te nuinga o nga waea atamai, ka kitea e koe enei korero i roto i te tahua tautuhinga i raro i te "Whakamahi Raraunga" he whiringa rite ranei. Ma tenei ka whakarato koe i te rarangi o nga taupānga me te nui o nga raraunga i whakamahia e ratou i roto i te waa motuhake. Tautuhia nga taupānga e whakamahi nui ana i nga raraunga ka haere ki te taahiraa e whai ake nei.

Hipanga 2: Monokia Raraunga Papamuri

He maha nga taupānga e whakamahi tonu ana i nga raraunga ahakoa kaore koe e kaha ki te whakamahi. Hei aukati i tenei, ka taea e koe te whakakore i nga raraunga papamuri mo nga taupānga motuhake. Haere ki te tahua tautuhinga, tohua "Apps" ranei "Nga tono," ka whiriwhiri i te taupānga e hiahia ana koe ki te whakarereke. Rapua te whiringa ki te whakakore i nga raraunga papamuri ka takahuri atu. Ma tenei ka aukati te taupānga ki te whakamahi raraunga ina rere ana i muri.

Hipanga 3: Whakawhāitihia te Whakamahinga Raraunga Taupānga

Ko etahi o nga taupānga e tuku ana i nga tautuhinga hanga-i roto hei whakawhāiti i o raatau whakamahinga raraunga. Hei tauira, he maha nga wa ka taea e nga taupānga roma ataata te whakaiti i te kounga o te ataata, te whakaiti ranei i te purei aunoa. Tirotirohia nga tautuhinga o o taupānga hiakai-raraunga me te whakaahei i nga ahuatanga penapena raraunga ka tukuna e ratou. Ma tenei ka awhina koe ki te whakahaere i te nui o nga raraunga ka pau i enei taupānga.

FAQ:

P: He aha te raraunga papamuri?

A: Ko nga raraunga papamuri e pa ana ki nga raraunga ka pau i nga taupānga i te wa e rere ana i muri, ahakoa kaore koe e kaha ki te whakamahi. Ka taea e tenei te whakauru i nga mahi penei i te tukutahi, te whakahou, te whiwhi whakamohiotanga ranei.

P: Ko te whakakore i nga raraunga papamuri ka pa ki te mahi taupānga?

A: Ko te whakakore i nga raraunga papamuri ka whakawhāitihia etahi mahinga taupānga, penei i te whakamohiotanga pana, te whakahou aunoa ranei. Heoi, ka tino whakaitihia te whakamahinga raraunga me te whakapai ake i te mahinga o te taputapu.

Q: Ka taea e au te whakakore i te whakamahinga raraunga mo nga taupānga katoa?

A: Ahakoa kaore e taea te whakakore i te whakamahinga raraunga mo nga taupānga katoa, ka taea e koe te whakahaere takitahi me te aukati i te whakamahinga raraunga mo nga taupānga motuhake ma te whakamahi i nga waahanga kua whakahuahia i runga ake nei.

Ma te whai i enei mahi, ka taea e koe te whakahaere i to whakamahinga raraunga me te karo i nga utu ohorere, te tere ipurangi puhoi ranei. Kia maumahara ki te aro turuki i to whakamahinga raraunga me te whakarereke i nga wa e hiahiatia ana kia pai ai te wheako matihiko me te kore e eke ki o rohenga raraunga.