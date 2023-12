Wewete Pokimona Hou me nga Whanaketanga i roto i te Pokémon Scarlet me te DLC Indigo Disk a Violet

By

Tirohia nga mea hanga hou i roto i te Pokémon Scarlet me te Violet DLC hou, Indigo Disk. Ko tetahi o enei taapiri hou ko Magby, he Pokémon ahi tino aroha mai i te Whakatupuranga 2. Heoi, ko te rapu i a Magby me ona whanaketanga kaore pea i te ngawari penei i te ahua. Kaua e manukanuka, na te mea ka tukuna e tenei aratohu nga korero katoa e hiahia ana koe.

Kei hea te kimi a Magby i roto i te Indigo Disk DLC

Ka taea te tutaki a Magby ki nga waahi e rua i roto i te ao tuwhera o Terrarium o te Indigo Disk DLC. Ko te waahi tuatahi ki te titiro kei roto i nga mara tarutaru kowhai o te Savannah Biome. Ko te waahi tuarua ko te Coastal Biome, ka pai ake to waimarie ki te kimi i a Magby mena ka torotoro koe i nga ana Torchlit Labyrinth hei utu mo te Savannah tuwhera.

Mena ka taea e koe te kimi i te Magby, ka taea e koe te huri ki roto i ona momo ahua e rua: Magmar me Magmortar. Ahakoa ko te whakarereke i a Magby ki te Magmar he maamaa noa, ko te whakarereke ki a Magmortar me tutuki nga whakaritenga motuhake i roto i te Kopae Indigo. Kia mau ki te panui ki te ako atu.

Me pehea te Whakawhanake i a Magby ki te Magmar, Magmortar, me te Tikina he Magmarizer

I mua i te ruku ki nga korero, me titiro ki nga tatauranga a Magby:

Momo: Ahi

HP: 45

Whakaeke: 75

Tiaki: 37

Sp.Attack: 70

Sp.Defense: 55

Tere: 83

Tapeke: 365

Hei Pokémon momo ahi, he kaha a Magby ki nga momo Grass, Bug, Ice, me te Steel. Heoi, he ngoikore ki te Whenua, ki te Toka, ki te Wai, a ko ana whakaeke ka whakatetehia e nga momo tarakona. Ka huri a Magby ki te Magmar ka eke ki te taumata 30. Anei nga tatauranga a Magmar:

Momo: Ahi

Te kaha: Flame Body - 30% te tupono ki te tahu i te hoa whawhai mena ka whakaekehia me te nekehanga tinana

HP: 65

Whakaeke: 95

Tiaki: 57

Sp.Attack: 100

Sp.Defense: 85

Tere: 93

Tapeke: 495

Hei huri i te Magmar ki te Magmortar, me hoko e koe i a ia e pupuri ana i te Magmarizer i te Indigo Disk DLC. Ka taea te hoko i te Magmarizer mo te 250 BP i te Whare Taonga Kura o te Blueberry Academy. Ko te BP e tu ana mo Blueberry Points, ka taea e koe te whiwhi ma te whakaoti i te BBQ, Blueberry Quests ranei—he maha nga wero o nga tauine rereke. Ina hokohoko ana, ka huri a Magmar ki Magmortar me nga tatauranga e whai ake nei:

Momo: Ahi

Te kaha: Flame Body - 30% te tupono ki te tahu i te hoa whawhai mena ka whakaekehia me te nekehanga tinana

HP: 75

Whakaeke: 95

Tiaki: 67

Sp.Attack: 125

Sp.Defense: 95

Tere: 83

Tapeke: 540

Ki te tutuki nga whakaritenga a Magmarizer, ka taea e koe te whakarereke i to Magmar ki te Magmortar i muri tonu i te tipu, me te whakaaro he hoa koe hei hokohoko. Ko Pokémon Scarlet me Violet's Indigo Disk DLC e waatea ana i runga i te Nintendo Whakawhiti hei waahanga o Te Taonga Huna o te Rohe Kore Whakawhanui Pass. Kaua e wareware ki te tirotiro i te Pokédex katoa kia kitea nga mea hanga whakamiharo katoa o tenei DLC.