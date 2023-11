He pehea te kino o te COVID i te tau 2023?

I a tatou e uru ana ki te tau 2023, kei te tohe tonu te ao ki te mate urutomo COVID-19. Ahakoa he nui te ahunga whakamua ki te patu i te huaketo na roto i nga kaupapa kano kano me nga tikanga hauora a te iwi, he mea nui ki te aromatawai i te taumahatanga o te COVID-19 me ona paanga ki te hapori.

Nga ahuatanga o tenei wa

I te tau 2023, he rereke te kaha o te COVID-19 puta noa i nga rohe me nga whenua rereke. He mihi ki nga mahi kano kano kano, he maha nga iwi kua kaha ki te whakahaere i te horapa o te huaketo me te tino whakaiti i nga hohipera me nga mate. Heoi ano, kei te raru tonu etahi waahi, ina koa he iti ake te reiti kano kano kano, ka puta mai nga momo rerekee hou.

FAQs

P: He aha te COVID-19?

A: Ko te COVID-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate whakapeka acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ko te mea tuatahi ka horapa ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero ranei.

P: He pehea te kino o te COVID-19 i te tau 2023?

A: Ko te taumahatanga o COVID-19 i te tau 2023 he rereke i runga i nga ahuatanga penei i te reiti kano kano, nga tikanga hauora a te iwi, me te putanga o nga momo rerekee hou. I te nuinga o te waa, ko nga whenua he nui nga reeti kano kano kua kite i te whakahekenga nui o nga keehi kino, nga hohipera, me nga mate.

Q: He awangawanga nga momo rerekee hou?

A: Ae, ko nga momo rerekee hou o te huaketo ka noho tonu hei awangawanga. Ko enei momo rereke ka kaha ake te whakawhiti, te aukati ranei ki nga kano kano o naianei, he wero ki nga mahi a te ao ki te whakahaere i te huaketo. Ko te aro turuki me te rangahau tonu he mea nui kia noho i mua i nga mahi whakatuma.

Q: He mea tika nga pupuhi whakanui?

A: Kei te ako tonu te hiahia mo nga pupuhi whakaihiihi me te rereke i runga i nga ahuatanga penei i te pakeke, nga ahuatanga hauora, me te roanga o te kano kano kano. Ko nga mana hauora me nga tohunga kei te aro turuki i te ahuatanga me te tuku korero mo nga mahi.

Opaniraa

Ahakoa ko te taumahatanga o te COVID-19 i te tau 2023 kare i te tino kino pera i nga wa tuatahi o te mate urutaru, ka noho tonu hei awangawanga mo te hauora o te ao. Ko nga mahi kano kano he mahi nui ki te whakaheke i te paanga o te huaketo, engari ko te mataaratanga me te u tonu ki nga tikanga hauora a te iwi. Ko te rangahau tonu, te aro turuki i nga momo rerekee hou, me te urutau i nga rautaki e tika ana, he mea nui ki te whakahaere tika i te mate urutaru.