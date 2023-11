By

He pehea te whai rawa o nga rangatira o Walmart?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene tino angitu me te whai mana o te ao. Na te maha o nga whatunga toa me te noho ipurangi, ehara i te mea miharo kua kohia e nga rangatira o Walmart he taonga nui. Kia rukuhia e tatou nga taonga o nga tangata kei muri i tenei whare hokohoko.

Ko te whanau Walton, nga uri o te kaiwhakarewa o Walmart a Sam Walton, nga rangatira tuatahi o te kamupene. No te tau 2021, e kiia ana kei te tata ki te $247 piriona te nui o nga rawa o te whanau, na te mea ko ratou tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. Ko tenei taonga nui na te nuinga o to raatau paanga ki Walmart, he waahanga nui o a raatau taonga.

Ko nga rawa o te whanau Walton e tino herea ana ki o raatau mana o nga hea Walmart. Kei te whanau te tata ki te 50% o nga hea tino nui a Walmart, ka whakawhiwhia ki a raatau te mana whakahaere mo nga mahi me te ahunga a te kamupene. I te mea kua piki ake te utu o nga kararehe a Walmart i roto i nga tau, ka pera ano nga rawa o te whanau Walton.

FAQ:

Q: Ko wai nga rangatira o Walmart?

A: Ko nga rangatira tuatahi o Walmart he mema o te whanau Walton, he uri no te kaiwhakarewa o te kamupene, a Sam Walton.

P: E hia te utu mo te whanau Walton?

A: I te tau 2021, ko te nui o nga taonga o te whanau Walton e kiia ana kei te tata ki te $247 piriona.

P: I pehea te whanau o Walton i a ratou taonga?

A: Ko nga taonga o te whanau Walton i ahu mai i to ratou mana pupuri i Walmart, he nui te waahanga o to raatau taonga.

He mea nui kia mahara ko te nui o nga rawa o te whanau Walton kua waiho hei kaupapa tautohetohe me te whakahee. Ko etahi e kii ana ko te nui o te taonga o te whanau e whakaatu ana i te tipu o te kore riterite o nga rawa i roto i te hapori. Heoi ano, kaore e taea te whakakore i te paanga me te angitu o Walmart hei toa hokohoko, a ko nga taonga o ona rangatira e whakaatu ana i taua wikitoria.

Hei whakatau, ko nga rangatira o Walmart, te whanau Walton, kei roto i nga tangata whai rawa rawa atu i te ao, me te nui o nga taonga o te roopu kei te $247 piriona. Ko ta ratou mana pupuri i Walmart i kaha ake ai o raatau taonga ki runga teitei, e whakapumau ana i o raatau tuunga hei kaitakaro matua ki te umanga hokohoko o te ao.