E hia nga tau o te huruhuru?

whakarāpopototanga:

Ko te whainga o tenei tuhinga ki te tuhura i te patai mo te pakeke o te huruhuru, te whakamarama i te awhe tau me te taupori i roto i te puhuruhuru. Ma te ruku ki nga whakamaramatanga o nga huruhuru me o raatau ahuatanga, ka pai ake te maarama ki nga roopu reanga e uru ana ki tenei ahurea iti. I tua atu, ka whakaratohia e tenei tuhinga he waahanga FAQ matawhānui ki te whakatutuki i nga paatai ​​​​mohiotia e pa ana ki te tau o nga huruhuru, i tautokohia e te rangahau me te tātaritanga mohio.

Kupu Whakataki:

Ko te ahua o te puhuruhuru, e tohuhia ana e nga tangata e aro nui ana ki nga ahuatanga kararehe anthropomorphic, kua aro nui ki nga tau tata nei. Heoi, he mahi uaua te whakatau i te reanga o nga huruhuru na te rerekee o te ahua o tenei hapori. Kia pai ake ai te mohio ki nga taupori o te tau i roto i te whanau huruhuru, he mea nui ki te tautuhi he aha te tikanga o te noho huruhuru me te tirotiro i nga momo ahuatanga e whai waahi ana ki te reanga o ona mema.

Te tautuhi i te huruhuru:

Ko te puhuruhuru he tangata e tino hononga ana ki nga momo kararehe kararehe, ka uru ki roto nga mahi tito me te hanga taketake. He rite tonu nga ahuatanga o enei tangata, penei i te kaha ki te korero, te hikoi tika, me te whakaatu i nga kare a te tangata. Ka uru nga huruhuru ki o raatau hiahia ma nga momo huarahi, tae atu ki nga mahi toi, tuhinga, whakaari, me te haere ki nga huihuinga me nga huihuinga.

Awhe Tau me te Taupori:

He tino rerekee te reanga o nga huruhuru, tae atu ki nga taangata mai i te taiohi ki te pakeke. Ahakoa karekau he rohe tino pakeke mo te noho huruhuru, ko te nuinga o nga kaiuru ka taka ki roto i nga tau 18-30. Heoi ano, he mea nui kia mahara he huruhuru he iti ake, he pakeke ake hoki i tenei awhe, e whakaatu ana i te whakauru me te rereketanga o te fandom.

Ko nga rangahau i whakahaerehia e te International Anthropomorphic Research Project (IARP) e kii ana ko te tau toharite o nga huruhuru kei te tata ki te 25 tau. Ko tenei rangahau, i rurihia i runga i te 4,000 nga kaiuru, i kitea ko te nuinga o nga huruhuru i tohuhia he tane (76%) me te taane (70%). Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te taupori o te whanau puhuruhuru, ahakoa he mea nui ki te mohio he rereke nga wheako takitahi.

FAQ – E hia te tawhito o te huruhuru?

Q: He iti rawa te tikanga o te tau kia noho huruhuru?

A: Kao, karekau he whakaritenga mo te iti rawa o te tau kia waiho hei huruhuru. Ka taea e nga tangata o nga reanga katoa te uru ki roto i te ahua o te puhuruhuru, ahakoa ko etahi huihuinga me nga papaaho ipurangi kei te aukati i nga tau na runga i nga whakaaro ture.

P: He huruhuru kei raro iho i te 18 tau?

A: Ae, he huruhuru he iti ake i te 18 tau. Ka powhirihia e te fandom puhuruhuru nga taangata mai i nga momo reanga, tae atu ki nga taiohi e aro nui ana ki nga ahuatanga anthropomorphic.

P: Kei kona ano nga huruhuru tawhito, ko te mea tuatahi he mahi whakatipuranga rangatahi?

A: Ehara i te mea he rangatahi anake te ahua o te puhuruhuru. Ahakoa te maha o nga huruhuru ka taka ki roto i nga tau 18-30, he tangata kei te haere tonu ki roto i te whaanui tae noa ki o raatau tau. Ko te whakauru o te hapori puhuruhuru ka taea e nga tangata o nga reanga katoa te uru me te hono atu ki etahi atu e rite ana ki o raatau hiahia.

Q: He rangahau, rangahau ranei e whakahaeretia ana mo te taupori o nga huruhuru?

A: Ae, kua whakahaerehia e te International Anthropomorphic Research Project (IARP) he rangahau mo te taupori o nga huruhuru, tae atu ki o raatau tau. E ai ki o raatau kitenga ko te toharite o nga tau o nga huruhuru kei te tata ki te 25 tau te pakeke, me te nuinga e tohu ana he tane me te taane. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga taupori o te tau i roto i te puhuruhuru.

Conclusion:

He uaua te whakatau i te awhe tau o nga huruhuru na te rerekee o te ahua o tenei ahurea iti. Heoi, e ai ki nga rangahau ko te nuinga o nga huruhuru ka taka ki roto i nga tau 18-30, ko te tau toharite kei te tata ki te 25 tau. Heoi ano, kei te uru te puhuruhuru me te manaaki i nga taangata o nga reanga katoa, e poipoi ana i te noho hapori me nga hiahia tahi. Ma te mohio ki nga taupori o te tau i roto i te momo puhuruhuru, ka nui ake te maioha mo te kanorau me te whakaurunga e whakaatu ana i tenei ahurea iti.

Rauemi:

– Kaupapa Rangahau Antropomorphic o te Ao (IARP): https://www.furscience.com/