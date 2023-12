whakarāpopototanga:

Ko te karetao humanoid Tesla e tino tumanakohia ana kua puta te tino harikoa i waenga i nga kaiwhaiwhai hangarau me nga kaihoko. Na tona kaha ki te huri i nga momo umanga, he maha nga tangata e pakiki ana mo te utu o tenei hangahanga whenua. Ahakoa kaore ano a Tesla i whakaatu he utu whaimana mo te robot humanoid, ka whakaaro nga tohunga mo te utu pea i runga i nga hua rite i te maakete. Ka rukuhia e tenei tuhinga nga ahuatanga ka awe pea i te utu o te karetao humanoid Tesla me te whakaatu i nga tirohanga mo te awhe utu pea.

Kupu Whakataki:

Ko Tesla, te kaihanga waka hiko rongonui, i kii i tana kuhu ki te ao karetao me te whakaurunga o te karetao humanoid. Ko te mahi a muri ake nei ko te awhina i te tangata ki te mahi i nga momo mahi ka taea pea te whakarereke i nga umanga penei i te hangahanga, te tiaki hauora, me nga mahi whare. I te wa e tatari ana nga kaiwhaiwhai Tesla mo te tukunga o tenei karetao auaha, ka noho tonu tetahi patai: E hia te utu mo te karetao humanoid Tesla?

Nga Take Whakaawe i te Utu:

Ko te whakatau i te utu tika o te karetao humanoid Tesla he wero, na te mea kaore ano te kamupene i whakaatu he utu mana. Heoi ano, he maha nga mea ka taea e koe te mohio ki nga utu ka taea e tenei hangahanga whenua.

1. Hangarau me nga Waahanga: Ko te Tesla humanoid robot e tika ana ki te whakauru i nga hangarau matatau, tae atu ki te mohio mohio, te ako miihini, me nga puoro tapahi. Ko te utu o enei waahanga, me te uaua o to raatau whakaurunga, ka pa ki te utu katoa o te robot.

2. Hangahanga me te Tauine: Ko te tohungatanga o Tesla ki te hanga waka hiko ka whai painga ki a raatau ki te whakaputa tika i nga robots humanoid. Heoi, ko nga utu tatūnga tuatahi, te tauine whakangao, me te taumata o te aunoatanga e hiahiatia ana mo te whakangao ka awe i te utu whakamutunga.

3. Te Whakataetae me te Tono Maakete: Ko te utu o te karetao humanoid Tesla ka awehia e te whakataetae maakete me te tono. Mena ka whakauruhia e etahi atu kamupene nga miihini rite ki nga utu whakataetae, ka taea e Tesla te whakatika i tana rautaki utu.

Awhe Utu Whakaaro:

Ahakoa kaore a Tesla i whakaatu i te utu o tana robot humanoid, ka whakaaro nga tohunga mo te awhe utu pea i runga i nga tuku maakete o naianei. He rite nga robots humanoid e waatea ana i te maakete mai i te $10,000 ki te $100,000, i runga i o raatau kaha me o raatau tono. Ma te whakaaro ki te ingoa o Tesla mo nga hua moni, tera pea ka taka te karetao humanoid Tesla ki roto i te pito teitei o tenei awhe utu.

FAQ:

Q: Ahea ka waatea te karetao humanoid Tesla mo te hoko?

A: Kaore i tukuna e Tesla he ra tuku motuhake mo te robot humanoid. Ko etahi atu whakamohoatanga e pa ana ki te waatea kei te tumanakohia a meake nei.

Q: Ka taea te whakarite te robot humanoid Tesla?

A: Ahakoa kaore a Tesla i whakarato i nga korero taipitopito mo nga whiringa whakaritenga, ka taea e te robot humanoid te tuku i etahi taumata o te whakaritenga hei whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi rereke.

Q: Ka taea e te karetao humanoid Tesla te mahi i nga mahi uaua?

A: Ko te karetao humanoid Tesla e tika ana kia mau i nga pukenga matatau, tae atu ki te kaha ki te mahi i nga mahi uaua. Heoi, ko te whānuitanga tika o nga mahi ka taea e ia te mahi ka whakaatuhia hei nga wa e tika ana.

Conclusion:

I a Tesla e kaha tonu ana ki te pana i nga rohe o te auahatanga, ko te utu o tana robot humanoid e tino tumanakohia ana ka noho tonu hei kaupapa e tino aro nui ana. Ahakoa kaore ano kia whakaatuhia he utu mana, ma te whakaaro ki nga ahuatanga penei i te hangarau, te hanga, me te whakataetae maakete, ka kii nga tohunga ka taka pea te karetao humanoid Tesla ki roto i te mutunga teitei o te awhe utu e kitea ana i te maakete. I te wa e anga whakamua ana a Tesla ki te whakawhanaketanga me te whakaputanga o tenei hangahanga whenua, e tatari ana nga kaihoko ki etahi atu whakahoutanga mo tona waatea me te utu.