E hia nga taonga Walmart i ahu mai i Haina?

I roto i te ao huri noa i tenei ra, ehara i te mea ngaro he maha nga hua e whakamahia ana e matou i ia ra ka hangaia i Haina. I te mea ko tetahi o nga toa nui rawa atu o te ao, ko Walmart e kore e kore e puta mai he waahanga nui o ana taonga mai i te whare whakangao o Ahia. Engari e hia noa nga taonga a Walmart i ahu mai i Haina? Ka rukuhia e tatou nga nama me te whakamarama i tenei patai e pa ana.

E ai ki nga korero a Walmart ake, tata ki te 80% o nga hua e hokona ana i o raatau toa US he mea hanga ki Haina. Ko tenei ahua ohorere e whakaatu ana i te whānuitanga o te hangahanga Hainamana te rangatira o te mekameka tuku o tenei behemoth hokohoko. Mai i te hikohiko me nga kakahu tae noa ki nga taonga o te whare me nga taonga taakaro, he maha nga momo hua e mau ana i nga whata a Walmart i ahu mai i nga wheketere puta noa i Haina.

FAQ:

Q: He aha te take i whakawhirinaki nui ai a Walmart ki nga hua Hainamana?

A: He maha nga take i muri i te whakawhirinaki a Walmart ki nga hua Hainamana. Ko te tuatahi, he pai nga hanganga hangahanga a Haina me te nui o nga kaimahi, e taea ai te whakaputa utu. I tua atu, he maha nga wa ka huri tere nga wheketere Hainamana, ka taea e Walmart te whakahoki ano i ana toa.

Q: He awangawanga ano mo te whakawhirinaki nui o Walmart ki nga hua Hainamana?

A: Ahakoa he painga te rautaki rapu a Walmart, ka ara ake ano nga awangawanga. E tohe ana nga kaikino ko te nui o te whakawhirinaki ki nga mahi hanga Hainamana ka pa ki te ngaronga mahi i Amerika me etahi atu whenua. Hei taapiri, kua puta nga take haumaru hua me nga tautohetohe e pa ana ki nga tikanga mahi i roto i nga wheketere Hainamana.

Q: Ko Walmart nga hua mai i Haina anake?

A: Kao, ka puta mai nga hua o Walmart mai i nga whenua rereke huri noa i te ao. Ahakoa kei te noho tonu a Haina hei kaikaro rangatira i roto i o raatau mekameka tuku, ka kawemai ano a Walmart i nga taonga mai i nga whenua penei i Mexico, Kanata me etahi atu iwi o Ahia.

Q: Kei te mahi a Walmart i etahi huarahi ki te whakanekehanga i tana puna?

A: I nga tau tata nei, kua whakapau kaha a Walmart ki te rereke i tana rautaki rapu. Kei te kaha te kamupene ki te tirotiro i nga huarahi ki te whakapiki ake i ana hoko mai i nga whenua ke atu i Haina. Ko tenei nekehanga ko te whakaiti i nga tupono e pa ana ki te whakawhirinaki nui ki te whenua kotahi me te hanga i tetahi mekameka toha pai ake.

Hei whakatau, ka kitea ko tetahi waahanga nui o nga taonga hokohoko a Walmart i ahu mai i Haina. Tata ki te 80% o nga hua e hokona ana i o raatau toa US i ahu mai i nga wheketere Hainamana, ka whakawhirinaki nui te toa toa ki nga mana hanga Hainamana. Heoi ano, kei te whai waahi ano a Walmart ki te whakarereke i tana rautaki rapu, ma te mohio ki te hiahia mo te mekameka toha pai ake i roto i te whenua huri noa i te ao.