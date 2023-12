E hia te utu o te karetao 1?

E hia te nui o te 1 Robot?

whakarāpopototanga:

Kua noho nga karetao hei waahanga nui o nga momo ahumahi, e huri ana i nga mahi e mahia ana. I te mea kei te piki haere tonu te hiahia mo te automation, he maha nga tangata me nga umanga kei te pirangi mo te utu mo te hoko karetao. Heoi, he uaua te whakatau i te utu tika o te karetao, na te mea ka whakawhirinaki ki nga momo ahuatanga penei i te momo karetao, ona kaha, me nga whakaritenga whakaritenga. Ko te whainga o tenei tuhinga ki te whakarato i te tirohanga whanui o nga mea e awe ana i te utu o te karetao me te whakautu i nga paatai ​​e pa ana ki te utu karetao.

Kupu Whakataki:

Kua tipu nga karetao mai i nga wawata pakimaero putaiao noa ki nga taputapu whaihua hei whakanui i te hua me te whai hua puta noa i nga umanga. Mai i nga mahi whakangao me te tiaki hauora ki te ahuwhenua me te arorau, kei te tukuna nga robots ki te mahi i nga mahi i mahia e te tangata. Heoi, ko te utu mo te hoko karetao ka rerekee i runga i nga ahuatanga maha. Ko te maarama ki enei mea he mea nui mo nga tangata takitahi me nga umanga e whakaaro ana ki te haumi ki te hangarau karetao.

Nga Take Whakaawe i te Utu Robot:

1. Momo Karetao: Ko te utu o te karetao ka whakawhirinaki ki tona momo. Ko nga robots ahumahi, e whakamahia nuitia ana i roto i nga mahi whakangao, whakahiato, me nga huihuinga huihuinga, he nui ake te utu na runga i o raatau kaha me te tika. I tetahi atu taha, ka iti ake te utu o nga karetao ratonga, penei i era e whakamahia ana i roto i nga mahi hauora, manaaki manuhiri ranei.

2. Whakaritenga: Ka taea te whakarite karetao kia rite ki nga whakaritenga motuhake, ka pa ki a raatau utu. Ko te whakaritenga ka uru ki te whakahāngai i te hoahoa o te karetao, mahi, me te rorohiko kia tutuki nga hiahia motuhake. Ko te uaua ake o te whakaritenga, ka nui ake te utu.

3. Nga ahuatanga me te kaha: Ka tae mai nga karetao me nga momo ahuatanga me nga kaha, penei i te mohio horihori, te ako miihini, me nga puoro matatau. Ko te whakauru o enei hangarau ka taea te whakanui ake i te utu o te robot.

4. Rahi: Ko nga ota nui o nga karetao ka tae mai me nga utu, na te mea ka tukuna e nga kaihanga nga utu iti mo nga hoko nui ake. Ko nga pakihi e titiro ana ki te tuku karetao maha ka whai hua pea mai i te ohanga o te tauine.

Pātai Auau (FAQ):

Q1: He aha te utu toharite o te karetao ahumahi?

A1: Ko te utu o te karetao ahumahi ka taea mai i te $25,000 ki te $400,000, i runga i tona rahi, te kaha o te utu, me te uaua. Ko nga robots ahumahi teitei me nga ahuatanga matatau ka nui ake te utu.

Q2: E hia te utu mo te karetao ratonga?

A2: Ko nga robots ratonga, e whakamahia ana i roto i nga waahanga rereke penei i te tiaki hauora, te manaaki, me te hokohoko, mai i te $10,000 ki te $100,000. He rereke te utu i runga i nga mahi a te karetao me nga whakaritenga whakaritenga.

Q3: He utu taapiri e pa ana ki te whai karetao?

A3: Ae, i tua atu i te utu hoko tuatahi, he utu taapiri hei whakaaro. Ko enei pea ko te tiaki, te whakatikatika, te whakahou rorohiko, me te whakangungu mo nga kaiwhakahaere.

Q4: Ka taea e au te riihi i tetahi karetao hei utu mo te hoko mai?

A4: Ae, he maha nga kamupene karetao e tuku whiringa riihi, ka taea e nga pakihi te uru atu ki nga painga o te hangarau karetao me te kore utu o mua mo te hoko karetao. He rereke nga utu riihi i runga i te roanga me nga tikanga o te kirimana riihi.

Conclusion:

Ko te utu o te karetao ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki tona momo, whakaritenga, ahuatanga, me te rahinga. Ahakoa he nui ake te utu o nga robots ahumahi, he whanui ake te utu o nga miihini ratonga. He mea nui ma nga tangata takitahi me nga umanga kia ata tirohia o raatau whakaritenga me o raatau tahua i mua i te haumi ki te karetao. Hei taapiri, ko te whakaaro ki nga utu mo te wa roa e pa ana ki te tiaki me te whakangungu he mea nui mo te whakauru angitu o te hangarau karetao.

Rauemi:

– International Federation of Robotics. (www.ifr.org)

– Robotics Online. (www.robotics.org)