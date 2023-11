E hia nga moni ka ngaro a Walmart i te tahae?

I roto i te ao o te hokohoko, ko te tahae tetahi mea tino pouri me tohe nga kamupene. Ko tetahi o nga kaihokohoko nui rawa atu i te ao, ko Walmart, kaore he rereke. Na te mano tini o nga toa e horahia ana puta noa i te ao, ka raru nui te toa hokohoko na te tahae ia tau. Engari he aha te nui o te ngaro o Walmart i te tahae?

E ai ki nga purongo tata nei, e hia piriona taara ka ngaro a Walmart ia tau na te tahae. Ko te tikanga, e kiia ana ka ngaro te kamupene i te $3 piriona ia tau ki te tahae toa anake. Ko tenei ahua ohorere e whakaatu ana i te nui o te raru e pa ana ki a Walmart ki te whawhai ki te tahae.

FAQ:

P: He aha te tahae?

A: Ko te tahae e pa ana ki te tango i nga rawa a tetahi atu me te kore e whakaaehia e ratou, me te whakaaro kia tangohia tonutia e ratou.

Q: He pehea te whakamaarama a Walmart i te tahae?

A: E ai ki a Walmart te tahae ko te tango kore mana i nga taonga hokohoko, moni, taonga ranei na te kamupene me ana kaihoko.

Q: He aha nga momo tino tahae kei mua i a Walmart?

A: E rua nga momo tahae e mahi ana a Walmart: ko te tahae toa, ko te tahae a nga kaihoko i nga taonga hokohoko, me te tahae kaimahi, he tahae nga kaimahi i te kamupene.

Q: Me pehea te whawhai a Walmart i te tahae?

A: He maha nga rautaki a Walmart ki te patu i te tahae, tae atu ki te whakamahi i nga kamera tirotiro, nga kaimahi haumaru, me nga hangarau aukati tahae. Ka mahi tata hoki ratou me nga tari whakahaere ture ki te hamene i nga tahae.

U: Ka pa te tahae ki nga utu a Walmart?

A: Ae, ka pa te tahae ki nga utu o Walmart. Ko nga ngaronga i puta mai i te tahae ka tukuna ki nga kaihoko ma te utu nui ake hei utu mo nga ngaronga moni.

Ko te nui o nga ngaronga tahae a Walmart e whakaatu ana i te hiranga o te whakatinana i nga tikanga haumarutanga. He nui te haumi a te kamupene ki nga punaha tirotiro, nga kaimahi haumaru, me nga hangarau aukati tahae hei aukati i te tahae me te tiaki i ana rawa. Heoi, ahakoa enei mahi, ka noho tonu te tahae hei wero mo te toa hokohoko.

Hei whakamutunga, he nui nga mate ka pa ki a Walmart na te tahae, me te tata ki te $3 piriona kua ngaro ia tau ki te tahae toa anake. Kei te kaha tonu te kamupene ki te whakarite i nga tikanga haumaru ki te patu i te tahae me te whakaiti i tana paanga ki nga utu. Ma te whakangao ki nga hangarau matatau me te mahi tahi me nga tari whakahaere ture, ka ngana a Walmart ki te hanga i tetahi taiao hokohoko haumaru ake mo ana kaihoko me te tiaki i tana raarangi.