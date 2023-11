E hia nga moni a te rangatira o Walmart mo te tau?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene tino whai mana me te whai hua o te ao. Na tana whatunga toa me te noho ipurangi, kua noho a Walmart hei ingoa whare e rite ana ki te waatea me te utu. Ko te tikanga, ka puta ake te hiahia mo te angitu o te moni a te rangatira o te kamupene, i te mea e miharo ana te nuinga me pehea te nui o nga mahi a te rangatira o Walmart i roto i te tau.

Te Kaipupuri o Walmart: He Whakataki Poto

I mua i te ruku ki nga korero mo nga moni a te rangatira, he mea nui kia maarama ko wai tonu kei te kaihautu o tenei rangatiratanga hokohoko. I whakaturia a Walmart e Sam Walton i te tau 1962, na tona whanau i tenei wa na roto i nga momo hinonga, tae atu ki te Walton Family Holdings Trust. E mohiotia ana te whanau Walton mo tana tĭtĭ nui i roto i te kamupene, me te maha o nga mema o te whanau e kaha ana ki te whakahaere me ana mahi.

Te Taonga o te Kaipupuri Walmart

Mo nga korero hou e waatea ana, ko te rangatira o Walmart o naianei, ko te whanau Walton, kua kohia he taonga nui. E ai ki nga korero a Forbes mo te wa tuturu mo te piriona piriona, kua neke ake i te $200 piriona te nui o te uara kupenga a te whanau Walton. Na tenei ka noho ko ratou tetahi o nga whanau whai rawa o te ao.

Nga Whiwhinga a-Tau

Ahakoa he uaua ki te tohu i te moni tika ka mahia e te rangatira o Walmart i roto i te tau, e kitea ana kei te tipu haere tonu o raatau rawa. Ko nga rawa o te whanau Walton i ahu mai i o raatau paanga ki Walmart, e whakaputa moni nui ana me nga hua whakapaipai. Ko enei moni whiwhi, me etahi atu whakangao me nga umanga pakihi, ka whai waahi ki o raatau moni a-tau.

FAQ

P: He pehea te whakataurite o te moni whiwhi a te rangatira o Walmart ki etahi atu piriona?

A: Ko te whiwhinga moni a te rangatira o Walmart ka uru ratou ki roto i nga tangata whai rawa o te ao, me o raatau moni kupenga kei te noho tonu ki te taumata o nga piriona piriona.

P: He rereke te moni whiwhi a te rangatira o Walmart?

A: Ka rereke nga moni whiwhi a te rangatira o Walmart mai ia tau ki tera tau na runga i nga ahuatanga penei i nga huringa o te mahi a te kamupene, nga rereketanga o te maakete kararehe, me nga huanga haumi.

Q: He mahi atawhai a te rangatira o Walmart?

A: Ae, e mohiotia ana te whanau Walton mo o raatau mahi atawhai. Kua whakaritea e ratou nga momo turanga atawhai me nga kaupapa e whai ana ki te maatauranga, te oranga o te taiao, me te whakawhanaketanga hapori.

Hei whakamutunga, ahakoa he uaua ki te whakatau i nga moni whiwhinga a-tau a te rangatira o Walmart, he tino nui o raatau rawa. Ko te mana o te whanau Walton ki a Walmart kua eke ki runga ake o nga tangata whai rawa o te ao, me te whakapumau i to raatau waahi ki nga rekoata o nga hitori hokohoko.