E hia nga mahi a te whanau Walmart ia ra?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mau ana i te taumaha pera i a Walmart. Na te nui o te whatunga toa me te noho ipurangi, kua noho te kamupene hei whare hiko o te ao. Engari kua whakaaro koe he aha te nui o te moni ka mahia e te whanau Walmart ia ra? Ka rukuhia nga nama me te whakamarama i tenei kaupapa whakahirahira.

Ko te whanau Walmart, e kiia nei ko te whanau Walton, tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. Ko o raatau taonga i ahu mai i to raatau mana whenua i Walmart Inc., te kaporeihana hokohoko maha i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. Ka tohatohahia nga taonga o te whanau ki etahi mema, tae atu ki a Alice Walton, Jim Walton, me Rob Walton, me etahi atu.

E ai ki nga korero a Forbes mo te wa-tuuturu kaitarai piriona, ko te utu nui o te whanau Walmart e kiia ana kei te tata ki te $200 piriona. Ko tenei ahua ohorere ka waiho ko ratou tetahi o nga whanau tino taonga o te ao. Heoi ano, he mea nui kia mahara ko tenei moni kupenga kaore i te rite ki o raatau moni whiwhinga o ia ra.

Ki te tatau i a raatau moni whiwhinga o ia ra, me whai whakaaro tatou ki nga momo ahuatanga penei i te whakangao, nga utu, me etahi atu puna moni. Kia aroha mai, kaore i te waatea nga korero mo o raatau moni whiwhinga o ia ra. Heoi, he pai ki te whakaaro he nui nga moni whiwhi o ia ra, na te nui me te whai hua o Walmart.

FAQ:

Q: He aha te utu nui?

A: Ko te uara kupenga ko te tapeke uara o nga rawa a te tangata takitahi, hinonga ranei ka tangohia ana taunahatanga. He tohu mo te whai rawa me te tu moni.

P: He pehea te tohatoha o nga rawa o te whanau Walmart?

A: Ko nga taonga o te whanau Walmart ka tohatohahia ki nga mema o te whanau, ko nga waahanga nui rawa atu kei a Alice Walton, Jim Walton, me Rob Walton.

P: He puna moni ke atu ano mo te whanau Walmart?

A: Ahakoa ko te nuinga o a raatau taonga i ahu mai i o raatau paanga ki Walmart, tera pea ka whai haumi te whanau ki etahi atu pakihi me nga rawa ka puta he moni taapiri.

Hei whakamutunga, ahakoa kaore e taea e matou te whakaatu i te ahua tika mo nga moni whiwhi a te whanau Walmart i ia ra, kaore e kore he nui na te nui o to raatau moni. I te tipu haere tonu o te toa hokohoko, tera pea ka tipu haere nga rawa o te whanau, me te whakapumau i to ratau turanga hei tetahi o nga whanau whai rawa o te ao.