E hia nga utu ka hokona mai i Haina?

E hia nga hoko a Target mai i Haina?

I roto i te ohanga o te ao o enei ra, ehara i te mea ngaro he maha nga kaihokohoko o Amerika e whakawhirinaki ana ki nga kawemai mai i Haina ki te penapena i o raatau papa. Ko Target, tetahi o nga mekameka hokohoko nui rawa atu i te United States, kaore he rereke. Heoi, he mahi uaua te whakatau i te nui o nga taonga hoko mai i Haina, na te mea kaore te kamupene e whakaatu i enei korero. Heoi ano, he maha nga whakatau tata me nga purongo a te umanga e whakamarama ana i tenei take.

E ai ki te ripoata a te Economic Policy Institute, i te tau 2018, tata ki te $539.5 piriona te utu o nga taonga mai i Haina i kawemai e te United States. Ahakoa kaore i te waatea te wahanga motuhake a Target mo tenei pukapuka kawemai, he pai ki te whakaaro ko nga kawemai a te kamupene mai i Haina he waahanga nui o tana raarangi.

Whakatairangahia te maha o nga momo hua mai i Haina, tae atu ki te hikohiko, kakahu, taonga me nga taonga o te whare. Ka hangaia enei hua i roto i nga wheketere Hainamana ka tukuna ki te United States mo te tohatoha ki nga toa Target puta noa i te motu. Ko te mahi tahi a te kamupene me nga kaiwhakarato Hainamana ka taea e ia te tuku ki nga kaihoko nga momo momo hua utu nui.

FAQ:

Q: He aha i kawemai ai e Target nga hua mai i Haina?

A: Ko te whaainga, pera i etahi atu kaihokohoko, ka kawemai i nga hua mai i Haina na te iti o nga utu hangahanga o te whenua. Ma tenei ka taea e Target te tuku utu whakataetae ki nga kaihoko mo nga momo momo taonga.

Q: Ko nga hua Target katoa i hangaia i Haina?

A: Kaore, kaore nga hua Target katoa i hangaia i Haina. Ko nga hua mai i nga whenua huri noa i te ao, i runga i nga ahuatanga penei i te utu, te kounga me te waatea.

Q: Kei a Target etahi mahere ki te whakaiti i tana whakawhirinaki ki nga kawemai Hainamana?

A: Kaore ano a Target i whakapuaki i nga kaupapa hei whakaiti i tana whakawhirinaki ki nga kawemai Hainamana. Heoi, pera i te maha o nga kamupene, ka tuhura pea a Target ki te rerekee i ana rautaki rapu mo nga ra kei te heke mai ki te whakaiti i nga tupono e pa ana ki nga raruraru geopolitical me nga huringa o nga kaupapa here hokohoko.

Ahakoa te nui o nga hokonga a Target mai i Haina kare tonu i te korero, e kitea ana e tino whakawhirinaki ana te kamupene ki nga kawemai a Haina ki te whakatutuki i nga hiahia a ana kaihoko. I te tipu haere tonu o te ohanga o te ao, he rawe ki te kite me pehea a Target me etahi atu kaihokohoko te urutau i o raatau rautaki rapu ki te whakatere i nga ahuatanga rereke o te tauhokohoko o te ao.