E hia te utu a Shingrix i Walmart?

Mena kei te rapu koe ki te kano kano ki te shingles, ko tetahi o nga kano kano tino whai hua me te taunaki ko Shingrix. Heoi, i mua i te tango i te kano kano, he mea nui kia whakaarohia te utu. Ko Walmart, tetahi o nga mekameka hokohoko nui rawa atu i te United States, e tuku ana i a Shingrix ki ona whare rongoa. Kia ata titiro tatou ki te nui o nga utu a Shingrix i Walmart me etahi patai e pa ana ki te kano kano.

Utu Shingrix i Walmart:

I te [ra o naianei], ko te utu mo Shingrix i Walmart he $155 mo ia horopeta. E rua nga werohanga e hiahiatia ana e te kano kano, no reira ko te utu katoa mo te akoranga werohanga kano ka tata ki te $310. He mea tika kia mohio ko enei utu ka rereke pea i runga i te waahi me nga whakatairanga e haere tonu ana, nga utu whakaheke ranei.

Nga Uiraa Ui:

1. He aha te Shingrix?

He kano kano a Shingrix ki te aukati i te shingles, he ponana mamae na te huaketo varicella-zoster. E tino taunakitia ana mo nga taangata 50 neke atu te pakeke, na te mea he nui ake te mate o te mate koriri.

2. Kei te hipoki a Shingrix i te inihua?

Ko te nuinga o nga mahere inihua ka kapi te utu mo Shingrix, engari he mea tika kia tirohia me to kaiwhakarato inihua ki te whakaū i nga taipitopito kapinga. Ko te Wahanga D Medicare e hipoki ana hoki a Shingrix.

3. He paearu whakauru mo te whiwhi kano kano Shingrix?

Ka tūtohuhia a Shingrix mo te hunga takitahi 50 me te pakeke ake, ahakoa kua pangia ratou i nga wa o mua, kua whiwhi ranei ratou i te kano kano kano maataa, Zostavax.

4. Kei te waatea a Shingrix me te kore he whakahaunga?

Kao, kaore a Shingrix i te waatea me te kore he whakahaunga. Me korero koe ki tetahi tohunga hauora ka taea e koe te aromatawai i to tohu me te tuku whakahaunga mo te kano kano.

5. Kei kona ano etahi paanga taha o Shingrix?

Pērā i ngā kano kano kano, ka pā mai pea ngā pānga taha a Shingrix. Ko te nuinga o nga paanga kino ko te mamae me te pupuhi i te waahi werohanga, me te ngenge, te mamae o te uaua, te upoko, me te kirikaa. Ko enei paanga o te taha he ngawari me te wa poto.

Hei whakatau, mena kei te whakaaro koe ki te kano kano kano, ko te Shingrix te whiringa tino pai. I Walmart, ko te utu mo Shingrix he $155 mo ia horopeta, tata ki te $310 mo te akoranga werohanga katoa. Kia mahara ki te korero ki to kaiwhakarato hauora ki te whakatau mena he pai a Shingrix mo koe me te whakatika i nga awangawanga me nga patai kei a koe.